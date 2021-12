Știința Explorări Baia Mare a întâlnit, în ultima etapă a turului, miercuri, 15 decembrie, pe teren propriu, SCMU Craiova.

Știința Explorări – SCMU Craiova 1-3 (-12, -21, 23, -20) – etapa a 11-a

Explorări: Taboada 2p, Aldea 8p (4 blocaje), Klochko, Tarța 10p (un as), Moreira 14p (3 blocaje), S. Dragomir 10p, Crișan (libero). Au mai jucat: Cheaga și Catrina 13p (un blocaj, un as). Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

SCMU Craiova: B. Bartha 12p (un blocaj, 2 ași), Krisko 16p (2 blocaje, un as), Pupart 7p (2 blocaje), R. Călin 7p (2 blocaje), Halilovic 6p (3 blocaje, un as), Lică 20p (un blocaj, 2 ași), Diaconescu (libero). A mai jucat: Lupu 3p (2 blocaje). Antrenori: Dănuț Pascu și Claudiu Mitru.

Au arbitrat: Paul Szabo-Alexi (Oradea) și Adrian Bărdășan (Târgu-Mureș). Observator FRV: Dinu Olăhuț (Baia Mare).

Rezultatele etapei a 11-a:

– Dinamo București – Rapid București 3-0 (16, 16, 17);

– Steaua București – CSU UV Timișoara 3-0 (11, 15, 13);

– Arcada Galați – Universitatea Cluj 3-0 (14, 11, 15);

– Știința Explorări – SCMU Craiova 1-3;

– SCM Zalău – Olimpia Titanii București 3-0 (14, 15, 19);

– Unirea Dej – CSU Știința București 3-2 (23, 22, -19, -15, 10).