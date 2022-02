În cadrul rundei a 18-a, Știința Explorări Baia Mare a jucat în deplasare cu Universitatea Cluj miercuri, 16 februarie, meci câştigat de băimăreni cu 2-3 (23, 25, -13, -29, -12).

U Cluj: Verciuc 1p (as), Varga 7p (3 blocaje, un as), Iov 12p (2 blocaje), Negrean 32p (2 blocaje, 3 ași), Tănase, M. Popovici 18p (un blocaj, 2 ași), Baykov (libero). Au mai jucat: Moisa 2p (un as), Neag 11p (un as), Mocan 4p, Dăineanu, Voinea, Onofrei (libero). Antrenori: Vicențiu Dumitrescu și Romeo Lotei.

Explorări: Taboada 5p (3 blocaje), Aldea 16 (4 blocaje, 2 ași), S. Dragomir 11p (un blocaj), Tarța 22p (un blocaj, un as), Moreira 18p (6 blocaje, 3 ași), Cheaga 6p (un as), Crișan (libero). Au mai jucat: Catrina și Klochko 7p (2 blocaje). Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

Au arbitrat: Ovidiu Diaconiță și Cristian Ouatu (Piatra Neamț). Observator FRV: Gheorghiță Mitrașcă (Zalău).

În primele două seturi, pierdute la limită, am făcut un joc mai puțin bun, mai ales dacă ținem cont că în primul am condus cu 21-16. Setul 3 a fost la discreția noastră, după care în setul 4 ne-am impus cu mari emoții. Deși am avut din nou un avantaj considerabil (8-2 și 13-8), până la urmă a trebuit să salvăm șase mingi de meci pentru a ajunge în decisiv, pe care l-am câștigat meritat.

În etapa următoare, programată sâmbătă, 19 februarie (ora 12), vom juca acasă cu Olimpia Titanii București.

(stiintaexplorari.ro)