Miercuri Ştiinţa Explorări Baia Mare a întâlnit acasă SCMU Craiova în etapa a 14-a a Diviziei A1.

Știința Explorări Baia Mare – SCMU Craiova 1-3 (16-25, 25-19, 23-25, 20-25)

Explorări: Santos 10p (3 blocaje), Bălăi 4p (2 blocaje), Catrina 3p (un as, un blocaj), David 15p (2 ași, 2 blocaje), Cheagă 1p, Ramirez Pita 23p, Bouleau (libero). Au mai jucat: Mesquita Campos, Crișan 2p, Breban 2p (ași), S. Dragomir. Antrenori: Marius Botea, Sorin Pop, Gheorghe Socaciu.

SCMU Craiova: Stohr 14p (un as, 3 blocaje), G. Cuk 10p (5 blocaje), Encarnacion 9p (un blocaj), R. Călin 8p (4 blocaje), Paez 3p (un as, un blocaj), Culafic 19p (un as, 4 blocaje), Diaconescu (libero). A mai jucat: Jimenez 8p (un as). Antrenori: Dănuț Pascu, Claudiu Mitru.

Au arbitrat: Paul Szabo-Alexi (Oradea) și Bogdan Bărdășan (Târgu Mureș). Observator: Vasile Dușa (Zalău).

În etapa viitoare Ştiinţa Explorări joacă în deplasare cu Unirea Dej.