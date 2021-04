Toate regimurile postdecembriste, înțelegînd prin asta regimurile prezidențiale, au depus eforturi pentru a lucra în spatele ușilor închise. Secretomania, care înseamnă absența transparenței, e nu numai o moștenire ceaușistă, dar și un nărav politicianist moldo-valah. Tentația secretomaniei se întîlnește și în democrațiile avansate. Împotriva ei luptă și biruie alte instituții ale democrației:

Opoziția, presa în primul rînd, și nu de puține ori forțe din interiorul Puterii.

Secretomania postdecembristă a atins însă culmi nebănuite în regimul Klaus Iohannis. Puține sînt lucrurile care ajung la marele public din deciziile, din explicațiile la decizii de dincolo de ușilor păzite de dorobanții lui Pahonțu.

Semnificativ pentru această secretomanie sunt prestațiile a două instituții:

Președinția României, despre care știm doar ceea ce vrea Klaus Iohannis să dezvăluie opiniei publice.

Serviciul Român de Informații, în ultimii ani aflat mult, mult sub transparența manifestată de această instituție în primi anii postdecembriști sub conducerea lui Virgil Măgureanu.

De ce este secretomania atît de puternică în regimul Klaus Iohannis cred că ar fi nevoie de un alt editorial pentru a explica.

Trebuie să menționăm, printre altele, absența presei independente. Presa română de azi e în marea ei majoritate militarizată, fie SPP-istă, fie SRI-istă, fie SIE-istă, fie aparținînd Direcției de Informații a Armatei. Și cum camarila generalilor acționează ca instrument de administrare a țării de către președinte, controlată de ei, presa nu depune nici un efort curiozitate pentru a afla ce se întîmplă în spatele ușilor închise, dar mai ales pentru a dezvălui opiniei publice ce se întîmplă în spatele ușilor închise.

Secretomania regimului Klaus Iohannis a fost și este întărită de jalnica prestație a Opoziției, mai precis de jalnica prestație a PSD. Partidul Social-Democrat, după venirea noii conduceri, a purces la o tocire a dinților opoziționiști în urma unei înțelegeri secrete între Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu. Potrivit acestei înțelegeri baronii PSD nu mai sînt hăituiți de parchete, de DNA. S-a făcut din partea președintelui și promisiunea că în momentul în care USRPLUS va fi dat afară de la guvernare, vor veni cei de la PSD, dacă nu ca parteneri de guvernare ai PNL, atunci măcar ca sprijinitori din Parlament.

Condiția pentru ca PSD să vină la putere înainte de 2024, rămîne indiscutabil acțiunea de gură știrbă împotriva Puterii, mai ales împotriva lui Klaus Iohannis.

Dar chiar și fără acest negoț, PSD e o Opoziție fără dinți.

Partidul a dat deoparte personalitățile înzestrate cu carismă, cele care își executau adversarul din două vorbe bine alese.

Portdrapelul PSD e azi Alexandru Rafila.

Ca specialist, Alexandru Rafila s-ar putea să fie bun.

Ca politician e un dezastru. Cu prestația sa de marmotă, Alexandru Rafila e cel mai bun somnifer din spațiul public românesc.

Chiar și cele mai secretomanii regimuri se pot confrunta cu crize precum cea produsă de demiterea peste noapte a lui Vlad Voiculescu, a ministrului Sănătății din partea USRPLUS. Din cîte s-a văzut această demitere s-a definit prin secretomania de tip Iohannist. Florin Cîțu nu a catadicsit să explice opiniei publice de ce l-a demis pe Vlad Voiculescu.

Președintele, abordînd și el aceeași secretomanie, n-a scris nici măcar un rînd pe Facebook, ca să nu mai spun că nu a ținut o conferință de presă.

Însă această secretomanie a regimului Klaus Iohannis a fost spartă de conferința de presă a lui Vlad Voiculescu de vineri, 16 martie 2021.

Trebuia să vină un asemenea moment de ruptură din interiorul Puterii pentru ca noi românii să aflăm că dincolo de ușile închise ale regimului Klaus Iohannis, dăinuie o putoare moral-politică greu de suportat. Ceea ce ar fi trebuit să spună presa, ceea ce ar fi trebuit să spună Opoziția, a dezvăluit opiniei publice Vlad Voiculescu.

Bag seamă că unii se întreabă ce de ce face asta fostul ministru al Sănătății.

Pe mine ca simplu cetățean nu mă interesează dacă are motive înalte sau joase.

Mă interesează dacă dezvăluirile sale din interiorul regimului confirmă ceea ce bănuiam noi, cei din afară, că se întîmplă în cuhniile cu fripturi ale Puterii.

Și din acest punct de vedere n-am cum să nu văd că Vlad Voiculescu a confirmat cu autoritatea celui care a lucrat în interior adevăruri pe care noi le spunem încă de la începutul Pandemiei, contrazise public nu numai de PNL-iști, dar și de USRPLUS-iști pe vremea cînd apărau împreună secretele regimului.

Iată cîteva din dezvăluirile senzaționale ale lui Vlad Voiculescu, dezvăluiri are unor realități pe care le bănuiam dar nu le credeam vreodată dezvăluite în condițiile unei Prese Miluite, o presă care așteaptă acum iar un purcoi de bani de la Guvern (că tot a fost dat afară cel care se opunea) și a unei Opoziții care pîndește, undeva pe margine, să-i arunce Klaus Iohannis un sfert de cîrnat.

„V-aş spune cîteva exemple din cele 113 zile de astfel de ciocniri, de mentalități. Vaccinarea este una dintre ele, unul dintre subiecte. Am insistat la începutul acestui an ca vaccinarea să fie făcută mai întîi pentru bătrîni și bolnavi. A fost decizia altcuiva ca lucrurile să se întîmple altfel. Am reușit să obținem cel procent de trei sferturi din vaccinurile care să meargă către bătrîni și bolnavi. Nu am anticipat că la un moment dat vom avea mai multe centre închise pentru speciali, pentru esențiali, pentru un fel sau altul de privilegiați decît centre deschise.”