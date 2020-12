Alegerile pentru viitorul Parlament vor avea loc la finalul acestei săptămâni. Timp de aproape o lună, numeroși aspiranți la un mandat de deputat sau senator, unii cu experiență, alții fără, au încercat să convingă electoratul maramureșean că sunt cei mai buni.

Jurnaliștii eMaramures a transmis un set de întrebări tuturor candidaților reprezentanți ai partidelor politice, dar numai câțiva au avut decența să răspundă.

Dumneavoastră aveți libertatea să alegeți, dar dacă la câteva întrebări ale unei publicații nu au răspuns, ce vor face atunci după ce le veți acorda votul.

eMM: De ce candidați pentru un loc în Parlamentul României?

Vlad Duruș: Candidez pentru a-mi duce mai departe munca începută în Parlament acum 4 ani, pentru a-i reprezenta demn pe maramureșeni, pentru a crea legătura dintre viitorul Guvern și necesitățile specifice județului.

eMM: Ce vă recomandă să candidați pentru funcția de parlamentar?

Vlad Duruș: Am fost 4 ani de zile membru al Camerei Deputaților, al comisiei juridice și, pentru o sesiune parlamentară, vicepreședintele Camerei. Sunt de profesie jurist, ocupație avocat, o îndeletnicire care este cea mai apropiată actului de legiferare. În acest mandat am avut cea mai bogată activitate dintre toți deputații maramureșeni, lucru dovedit de cifrele din evidențele Camerei. Laolaltă cu colegii mei din USR, am schimbat modul în care se face opoziție în Parlament, de la un act pur teatral la o opoziție activă și, pe cât posibil, eficientă. Fără lupta USR, PSD ar fi câștigat războiul dus cu justiția. Fără USR, abrogarea pensiilor speciale nu era astăzi un subiect de pe agenda publică, la fel cum nu era nici subiectul „Fără penali în funcții publice”.

eMM: Ce activități relevante pentru funcția de parlamentar ați avut în ultimii 4 ani?

După cum răspundeam la întrebarea anterioară, în ultimii 4 ani am fost chiar deputat, cel mai activ dintre cei 7 reprezentanți ai Maramureșului, deși în opoziție.

Am citit despre multe promisiuni în actuala campanie electorală. Unele pot fi îndeplinite, altele nu. Unele sunt originale, altele nu. Promisiunile dumneavoastră pentru cetățeni care sunt? Procentual, câte promisiuni credeți că puteți onora?

Lucru enunțat de dumneavoastră este, din păcate, perfect adevărat. Și eu, în această perioadă de campanie electorală și nu numai, am primit același feedback de la cetățeni – au auzit de-a lungul timpului orice promisiune posibilă, marea majoritate neîndeplinite. Acest `istoric` genereaza o neîncredere justificată în orice alte noi promisiuni făcute de diverși actori politici. Din aceste considerente, am încercat pe cât posibil să mă feresc de a promite oamenilor. I-am invitat să îmi cunoască activitatea din mandatul ce tocmai se încheie, să ma cunoască pe mine ca om, iar apoi să decidă. Totuși, putem trece la acest capitol angajamentele USR PLUS, programul de guvernare. Acesta poate fi consultat, cel mai la îndemână, pe internet. Angajamentele vizează toate aspectele necesare redresării României atât economic, cât și politic.

eMM: Societatea s-a împărțit în tabere în ultimii 4 ani. Lumea a ajuns să se urască din cauza convingerilor politice. Ce veți face pentru a aduce pace în rândul românilor?

Vlad Duruș: O guvernare stabilă și în folosul cetățeanului, nu al unui individ sau a unui grup de indivizi, o guvernare axată pe creșterea nivelului de trai, nu pe favorizarea infractorilor, va aduce `pacea` în rândul românilor. Factorul de divizare, de polarizare, a fost întocmai guvernarea axată pe interes personal.

Să ne amintim ce a spus marele Ion Rațiu: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!” Cum interpretati această definiție a democrației din punctul dumneavoastră de vedere și al partidului din care faceți parte?

Dreptul la liberă conștiință, la liberă exprimare, la asociere și toate celelalte drepturi constituționale nu sunt un subiect de dezbatere în interiorul USR PLUS. Ele se aplică, nu se discută.

În cazul în care câștigați un loc în Parlamentul României, care este proiectul pe care vi-l asumați în mod personal? Care este proiectul/obiectivul pentru care vă putem critica sau lăuda peste(timp de) 4 ani?

Proiectul meu pentru care mă voi lupta constant în Parlament nu este unul singular, ci un proiect continuu, acela de a sprijini cât mai mult județul. Mă voi bate pentru fiecare amendament la legea bugetului prin care s-ar putea aloca fonduri sau sprijin pentru orice comunitate locală maramureșană, indiferent de culoarea politică, voi fi un sprijin în legislativ al factorilor de decizie locali și un liant cu executivul. La fel de importantă este activitatea de lobby pentru Maramureș. Îmi propun țelul ca și peste 4 ani să fiu, atunci când se trage linie, tot cel mai activ deputat maramureșean.

eMM: Considerați că România merge într-o direcție bună?

Vlad Duruș: Direcția este bună, dar mergem cu spatele și cu frâna trasă. Avem nevoie de un Parlament cu o altă majoritate, care să sprijine un guvern stabil și reformist.

Trăim într-o societate săracă. Marea majoritate a românilor trăiesc în sărăcie, iar acum suntem loviți de pandemie. Ce veți face pentru acești români concret, nu promisiuni și vorbe in vânt?

În privința luptei cu sărăcia, USR PLUS vine cu mai multe angajamente: -Programele naționale ”Fiecare copil la grădiniță” și ”Școală pentru toți” (Creșterea numărului de copii din medii sărace care merg la grădiniță, prin dezvoltarea și extinderea programului „Fiecare Copil în Grădiniță”. Reducerea abandonului școlar prin extinderea programului „Școală pentru Toți”, de la 500 la 1.200 școli vulnerabile);

Combaterea sărăciei energetice: Implementarea de proiecte și programe finanțate cu fonduri europene, care să asigure accesul tuturor românilor la energie;

Protecție socială și muncă legală în domeniul serviciilor: Crearea unui cadru legal simplificat în domeniul serviciilor, prin acordarea unei forme simplificate de plată (vouchere) pentru lucrătorii sezonieri, zilieri, personalul de menaj și îngrijire. Aceste categorii vor dobândi beneficii sociale (pensie, asigurare de sănătate) și în acelasi timp se va lărgi baza de colectare a contribuțiilor și impozitelor.

Fleximuncă: Introducerea contractelor de muncă multi-flexibile, care permit angajatorilor și angajaților să decidă individual condițiile în care un angajat își desfășoară activitatea. Soluții precum munca de la distanță (telemuncă), adaptarea programului de lucru de 8 ore, comprimarea săptămânii de muncă, măsurarea rezultatelor cu indicatori de obiectiv și nu normare pe ore, job-sharing, alegerea zilelor libere, beneficii flexibile.

Un loc de muncă: cea mai bună protecție socială (VMI): Implementarea legii Venitului Minim de Incluziune care stimulează căutarea locurilor de muncă pentru că persoanele care primesc asistență socială nu mai trebuie să aleagă între un loc de muncă și păstrarea ajutorului social.

CRESC – Corpul Român de Solidaritate și Cooperare: Crearea unui sistem integrat de servicii pentru: oamenii care care doresc să se implice în activități cu impact în comunitate, organizații care lucrează cu aceștia și comunitățile beneficiare. Inițiativă a Corpul Român de Solidaritate și Cooperare (CRESC).

eMM: E ușor să fii parlamentar sau angajat la stat, dar să nu uităm că întreprinderile mici și mijlocii se află în pragul falimentului. Când veți ajunge în Parlament, ce măsuri concrete veți propune pentru restartul economiei?

Vlad Duruș: Din nou, voi cita din măsurile propuse în programul de guvernare al USR PLUS:

Antreprenoriat fără birocrație: Reducerea birocrației impuse de stat pentru întreprinderile românești. Continuăm procesul de debirocratizare prin analiza permanentă a poverii administrative pe mediul de afaceri și reducerea cerințelor inutile.

Bani europeni investiți în industrii ale viitorului: Dezvoltarea României prin investiții în industrii strategice la nivel european și în avantaje competitive la nivel local: tehnologie verde, digital, eco turism, industrii creative.

„Clasa de mijloc la sate”: susținerea fermierilor mici și mijlocii: Creșterea competitivității și a performanței economice a fermierilor mici și mijlocii prin acces la: know-how, forme asociative și centre de colectare cu servicii integrate („food hubs”) și la canale de vânzare variate.

Acces la finanțare pentru antreprenori: Facilitarea accesului la informații si la finanțare pentru antreprenori, oportunități în funcție de stadiul afacerii și diversificarea surselor de finanțare.

Lider european în îngrijirea vârstnicilor: Revigorarea Institutului Ana Aslan și crearea unei rețele naționale la standarde europene pentru asistență medicală geriatrică, cercetare și gerontologie socială, îngrijire geriatrică și paliativă.

Gazele din Marea Neagră contribuie la pensiile românilor: Demararea proiectului strategic de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră și folosirea veniturilor obținute pentru a investi prin fondurile de pensii administrate privat, în beneficiul românilor (pensia privată obligatorie).

Drumul spre acasă pentru românii din diaspora: Facilitarea reîntoarcerii în țară a românilor care își doresc să revină. Programe de asistență clar țintite pentru informare, întoarcere, acomodare și încurajarea antreprenoriatului în țară.

Zero taxe pe salariul minim: Reducere impozitării muncii prin scutirea de taxe și impozite a 2.230 de lei din salariul brut (echivalentul salariului minim pe economie). Aplicarea taxelor și impozitelor să se facă doar pe suma care depășeste salariul minim pe economie.