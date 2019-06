Cunoscută sub numele de Ziua Cincizecimii, amintind de cele 50 de zile de la Învierea Domnului din morți, Sărbătoarea Rusaliilor sau a Coborârii Spiritului Sfânt este una dintre cele mai vechi sărbători din calendarul creștin. Sărbătoarea este celebrată cu mare fast de toate comunitățile creștine, iar în unele zone, în funcție de obiceiul locului, credincioșii în frunte cu preotul paroh ies la holde și sfințesc ogoarele. Tradiționala slujbă de sfințire a holdelor își are originea în vechile rânduieli ale Bisericii, fiind oficiată în fiecare an în ziua de Rusalii.

Duminică, 16 iunie 2019, de Sărbătoarea Rusaliilor, credincioșii parohiei greco-catolice Coborârea Spiritului Sfânt din localitatea Seini au avut bucuria de a-l avea din nou în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Vasile Bizău. La sosirea în curtea bisericii, Preasfinția Sa a fost întâmpinat cu multă căldură sufletească de parohul localității, On. Părinte Protopop Ioan Sălăgean, de Doamna Primar Gabriela Tulbure și de părintele Mircea Manu, vicar parohial al parohiei Sfântul Anton din Municipiul Baia Mare.

Celebrarea liturgică a avut loc în interiorul bisericii, iar la momentul împărtășaniei credincioșilor, 12 dintre copilașii parohiei au primit Sfânta Împărtășanie solemnă. La sfârșitul Sfintei Liturghii, după mulțumirile aduse de părintele paroh Preasfinției Sale pentru prezență, Doamnei Primar și tuturor credincioșilor, a urmat un scurt moment artistic pregătit de copiii parohiei, care l-au primit pentru prima dată în viața lor, în mod solemn, pe Mântuitorul Hristos sub forma pâinii și a vinului.

Luni, 17 iunie a.c., în a doua zi de Rusalii, când se sărbătorește Preasfânta Treime, Preasfințitul Părinte Vasile s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Sfânta Treime din localitatea Bogdan Vodă, protopopiatul Iza-Vișeu. În această parohie, Preasfințitul Părinte a fost întâmpinat, de asemenea, cu multă căldură sufletească de parohul locului, On. Părinte Ioan Petreuș, de Părintele Protopop Vasile Codrea, de preoții din parohiile învecinate și de numeroșii credincioși de pe Valea Izei veniți la sărbătoarea parohiei.

După celebrarea liturgică a avut loc binecuvântarea noii troițe din fața bisericii parohiale, ridicată prin mărinimia familiei părintelui Ioan Iulian Hotico, preot greco-catolic în Viena.