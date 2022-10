Elevi din clasele a XI-a B și a XII-a F, de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, însoțiți de profesoarele dirig. Nadia Andreica și Viorica Stecko au asistat, la Judecătoria Baia Mare, la judecarea unor persoane care au comis infracțiuni precum: furt, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice și au văzut cât este important să respectăm atât legea cât și normele morale, pentru a ne păstra integritatea și pentru o bună conviețuire în societate.

„Această activitate s-a desfășurat în cadrul proiectului “ Educația juridică a elevilor- educație pentru mai bine”, proiect derulat în parteneriat cu Judecătoria Baia Mare, sub coordonarea dnei judecător Alina Nechita, (fostă lucacistă), căreia îi mulțumim pentru colaborarea pe care o are cu școala noastră încă de anul trecut.

Urmează o vizită la Judecătorie cu o nouă serie de elevi doritori să vadă la fața locului cum se desfășoară actele de justiție si, de ce nu, elevi care își pot găsi astfel o oportunitate de orientare in carieră, alegând la finalul studiilor liceale, ca domeniu de studiu, domeniul juridic”, spun reprezentanţii colegiului.