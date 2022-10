Poveștile unor gangsteri stârnesc ecouri și la ani buni de când aceștia au trăit. Pablo Escobar, Al Capone și Bugsy Siegel sunt câțiva dintre cei mai cunoscuți, iar despre ei s-au scris cărți, s-au realizat filme și seriale și chiar și jocuri.

Acest domeniu controversat a stârnit mereu atenția oamenilor. Drept dovadă, unul dintre cele mai populare seriale din ultimul deceniu este Narcos de pe Netflix. Acesta s-a axat în primele două sezoane pe încercarea de capturare a lui Pablo Escobar, pentru ca apoi acțiunea să se mute în Cali.

The Untouchables, Capone și Dillinger and Capone sunt trei filme de succes despre povestea lui Al Capone, în timp ce Don't Call me Bugsy este despre gangsterul Bugsy Siegel. Poveștile gangsterilor sunt redate inclusiv în jocurile de noroc.

Pentru a vedea care sunt principalii gangsteri care au contribuit la aceste producții, iată descrierea lor în rândurile următoare:

Pablo Escobar

Unul dintre cei mai cunoscuți narcotraficanți din istorie a fost ucis în 1993, în Columbia. La data morții, averea sa era de 30 de miliarde de dolari – echivalentul a peste 64 de miliarde de dolari din zilele noastre. Escobar este cel care a pus bazele Cartelului Medellin, în timp ce unii localnici îl percepeau ca fiind un Robin Hood al acelor vremuri. Drept urmare, la moartea sa au participat nu mai puțin 25 de mii de oameni.

Al Capone

Născut din imigranți italieni, Capone este considerat unul dintre cei mai violenți mafioți din perioada Prohibiției. El controla orașul Chicago, dar a fost arestat la vârsta de 33 de ani, fiind găsit vinovat de evaziune fiscală, o infracțiune nu foarte obișnuită la acel moment. A murit în 1947 după ce a suferit un infarct. Despre el s-au făcut zeci de filme și seriale.

Bugsy Siegel

A activat în New York, California și Las Vegas. De altfel, el a construit și câteva cazinouri celebre aici. Relația pe care a avut-o cu Virginia Hill a ținut capul de afiș al acelor vremuri. A murit la vârsta de 41 de ani, pe20 iunie 1947, după ce a fost ucis cu un sniper în locuința sa din Beverly Hills.

John Dillinger

Unul dintre cei mai cunoscuți gangsteri din istorie, care a pus pe jar autoritățile americane prin infracțiunile pe care le-a comis. A trăit între 1903 și 1934 și a rămas în istorie după ce a jefuit 24 de bănci și 4 secții de poliție. Chiar dacă a fost prins de mai multe ori, de două ori a reușit să evadeze. Infracțiunile comise de el au contribuit la înființarea FBI. Românca Ana Cumpănaș a contribuit la capturarea sa, ea fiind cea care deținea un bordel în care Dillinger s-a ascuns. După ce le-a dat informații agenților, aceștia l-au împușcat mortal în spate.

John Gotti

A fost liderul familiei Gambino și a condus mafia din New York. El a murit în 2002, la vârsta de 62 de ani. Condamnarea sa a venit însă târziu, în 1992, iar după ce a ajuns în spatele gratiilor s-a îmbolnăvit de cancer. El se ocupa în perioada sa de activitate de trafic de droguri, jafuri și cerea taxa de protecție de la afacerile din oraș.