Alegerile pentru viitorul Parlament vor avea loc la finalul acestei săptămâni. Timp de aproape o lună, numeroși aspiranți la un mandat de deputat sau senator, unii cu experiență, alții fără, au încercat să convingă electoratul maramureșean că sunt cei mai buni.

Jurnaliștii eMaramures a transmis un set de întrebări tuturor candidaților reprezentanți ai partidelor politice, dar numai câțiva au avut decența să răspundă.

Dumneavoastră aveți libertatea să alegeți, dar dacă la câteva întrebări ale unei publicații nu au răspuns, ce vor face atunci după ce le veți acorda votul.

eMM: De ce candidați pentru un loc în Parlamentul României?

Viorica Marincaş: În primul rând sunt profund dezamăgită și întristată că cei mai mulți politicieni din Parlamentul României nu își înțeleg menirea. Candidez pentru că mulți dintre aceștia și-au arătat limitele și pentru că avem nevoie mai mult ca oricând de mari politicieni de stat.

eMM: Ce vă recomandă să candidați pentru funcția de parlamentar?

Viorica Marincaş: Mă recomandă faptul că mai bine de 30 de ani am muncit doar pentru oameni, am activat în Ministerul Afacerilor Interne unde am parcurs treaptă cu treaptă până am ajuns la finalul carierei singura femeie din România șef al unui Inspectorat Județean de Poliție și general de poliție. Mă recomandă astfel meritocrația, determinarea, buna credință, chibzuirea banului public și responsabilitatea. Acest lucru nu îl spun eu, acest lucru este transmis de faptele mele și de aprecierile primite de-a lungul timpului de la organisme naționale și internaționale, printre acestea aș aminti unul dintre cele mai importante, anume premiul oferit de Statele Unite ale Americii ca fiind recunoscută una dintre cele mai curajoase femei din România.

eMM: Ce activități relevante pentru funcția de parlamentar ați avut în ultimii 4 ani?

Viorica Marincaş: Fac politică de doar 2 ani, deoarece am hotărât să nu stau de-o parte. Am hotărât să mă implic și am fondat astfel de la zero filiala Partidului PRO România în Maramureș. A fost greu, ca orice proiect pornit de la zero, dar am demonstrat încă o dată că știu să fac lucrurile bine și extrem de serios. La momentul actual maramureșenii sunt reprezentați cu cinste în Consiliul Județean de 3 Consilieri Județeni Pro România și alți 50 de consilieri locali în comunitățile lor. Oamenii au înțeles că trebuie produsă cu adevărat o schimbare în clasă politică și să îi reprezeinte doar acei politicieni care se vor preocupa real și nu doar declarativ de problemele comunităților.

eMM: Am citit despre multe promisiuni în actuala campanie electorală. Unele pot fi îndeplinite, altele nu. Unele sunt originale, altele nu. Promisiunile dumneavoastră pentru cetățeni care sunt? Procentual, câte promisiuni credeți că puteți onora?

Viorica Marincaş: Este extrem de trist când vedem politicienii vechi că încă nu s-au învățat minte, înclin tot mai mult să cred că din păcate ei așa sunt construiți. Este foarte adevărat ce spuneți, cei mai mulți dintre aceștia nu se dezic de modul populist și demagogic de a face politică pe care l-au aplicat în fiecare campanie electorală și încearcă să îl folosească și acum. În ceea ce mă privește

eMM: Societatea s-a împărțit în tabere în ultimii 4 ani. Lumea a ajuns să se urască din cauza convingerilor politice. Ce veți face pentru a aduce pace în rândul românilor?

Viorica Marincaş: Din pacate s-a alimentat foarte mult acest concept care să ne hrănească o gândire binară. Eu vă supun atenției doar un singur fapt, unde am fi fost noi astăzi și câte am fi putut realiza daca jumătate din energia pe care am risipit-o în ultimii ani războindu-ne am fi dedicat-o unui proiect comun de țară. Este momentul să ne oprim să mai dihotomizăm, să împărțim lumea în două. Ca și profesionist am avut întotdeauna colaborări instituționale extrem de bune, sunt un om al dialogului și sunt adepta ideii că orice lucru se poate rezolva dacă avem mintea și inima deschise. Și din Parlament mă voi lupta să îi fac pe colegi să înțeleagă că pentru a putea merge înainte avem nevoie de o strânsă colaborare, iar interesele de grup nu își au locul.

eMM: Să ne amintim ce a spus marele Ion Rațiu: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!” Cum interpretati această definiție a democrației din punctul dumneavoastră de vedere și al partidului din care faceți parte?

Viorica Marincaş: Această afirmație sintetizează extrem de fidel democrația, doar așa putem să ne bucurăm de progres. Trebuie și este bine să avem viziuni diferite, să avem dezbateri, iar după argumente solide expuse de toate părțile să se ia cea mi înțeleaptă decizie. Această afirmație este întru totul în asentimentul meu, în rest cred că am cuprins deja și în răspunsurile anterioare un răspuns parțial pentru această întrebare.

eMM: În cazul în care câștigați un loc în Parlamentul României, care este proiectul pe care vi-l asumați în mod personal? Care este proiectul/obiectivul pentru care vă putem critica sau lăuda peste(timp de) 4 ani?

Viorica Marincaş: Cele mai importante obiective pentru care mă voi lupta vor fi să avem o educație echitabilă pentru toți elevii din România, ca dreptul la sănătate să nu fie un privilegiu, ca economia României să recupereze decalajele față de economiile europene și ca după patru ani bunăstarea cetățenilor să fie mult îmbunătățită. Așadar mă voi ține cu dinții și voi promova doar astfel de proiecte. Este rușinos unde ne situăm astăzi și cum ne risipim potențialul nostru de dezvoltare și de a duce un trai mai bun.

eMM: Considerați că România merge într-o direcție bună?

Viorica Marincaş: Deși lucrurile au fost mult îmbunătățite în ultimii 30 de ani, țara noastră nu își fructifică cu adevărat valorile. Asta se întâmplă pentru că sunt trimiși în Parlament oameni care nu își înțeleg menirea, este momentul să trimitem doar adevărați bărbați și femei de stat, exact așa cum au fost înaintașii noștri când s-a făurit Marea Unire. În rest, răspunsurile anterioare cred că au cuprins și această întrebare, nu doresc să risc a mă repeta.

eMM: Trăim într-o societate săracă. Marea majoritate a românilor trăiesc în sărăcie, iar acum suntem loviți de pandemie. Ce veți face pentru acești români concret, nu promisiuni și vorbe in vânt?

Viorica Marincaş: Avem obiective clare pe deplin aplicabile din prima zi. Vom asigura un venit minim de criză sub formă de cupoane pentru ca toți românii să își permită alimente și medicamente în această perioadă grea, vom încuraja cu adevărat IMM-urile românești pentru a nu-și bloca activitatea și a da oameni afară. Vom lua măsuri ca toate locurile de muncă să fie păstrate, că altfel nu vom mai avea nici ce să cumpărăm nici cu ce să cumpărăm. Cu voință politică și determinare aceste lucruri se pot realiza foarte ușor.

eMM: E ușor să fii parlamentar sau angajat la stat, dar să nu uităm că întreprinderile mici și mijlocii se află în pragul falimentului. Când veți ajunge în Parlament, ce măsuri concrete veți propune pentru restartul economiei?

Viorica Marincaş: Din păcate economia țării noastre începe să se șubrezească și nici pandemia nu o controlăm. În ultimii zeci de ani România noastră harnică, frumoasă și bravă a fost îmbolnăvită. Trebuie urgent ca toți politicienii ce vor fi aleși Duminică să se trezească din somnul dulce. Mă voi lupta din Parlament ca IMM-urile care trebuie să fie cea mai mare bază de dezvoltare a economiei să își continue activitatea și după criză, ca accesul lor la capital să fie mult simplificat și ca locurile de muncă să fie bine plătite.

Pentru toate aceste lucruri, este nevoie să trimitem în Parlament mai mult ca oricând, oameni care împărtășesc valori precum: meritocrația, integritatea, responsabilitatea decizională, competența și buna credință. Așadar prima și cea mai rapidă măsura va fi susținerea tuturor IMM-urilor în mod real și nu doar declarativ cum se întâmplă astăzi.