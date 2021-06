„Solutia pe scurt: prin inch pen 125/CP/7.06.2021 În baza art. 348 Cod procedură penală, raportat la art. 207 alin. 4 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpaţilor: – T V(…), trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de act sexual cu un minor, prevăzută de art. 220 alin. 1, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată X), act sexual cu un minor, prevăzută de art. 220 alin. 1 ?i 2 Cod penal (persoană vătămată X), act sexual cu un minor, prevăzută de art. 220 alin. 1 ?i 2 Cod penal (persoană vătămată minora X), complicitate (în forma participa?iei improprii) la act sexual cu un minor, prevăzută de art. 52 alin. 3 Cod penal, raportat la art. 220 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată X), pornografie infantilă, prevăzută de art. 374 alin. 1 ?i 2, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, două infrac?iuni de trafic de minori, prevăzute de art. 211 alin. 1 ?i alin. 2, lit. a Cod penal, coroborat cu art. 182 lit. c Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (persoane vătămate X ?i X), cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal, raportat persoana vătămată X, şi cu aplicarea art. 77, lit. d Cod penal, ?i trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 Cod penal, coroborat cu prevederile art. 182 lit. c Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată X) şi cu aplicarea art. 77, lit. d Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, măsură dispusă prin Încheierea penală nr. 26/DL/16.03.2021 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Maramureş, prelungită ulterior prin Încheierile penale nr. 32/DL/13.04.2021 şi 39/DL din 7.05.2021 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Maramureş; – D V A(…), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de act sexual cu un minor, prevăzută de art. 220 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. l Cod penal (persoană vătămată X), pornografie infantilă, prevăzută de art. 374 alin. 1 ?i 2, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; două infrac?iuni de trafic de minori, prevăzute de art. 211 alin. 1 ?i alin. 2, lit. a Cod penal coroborat cu art. 182 lit. c Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (persoane vătămate X ?i X), ?i trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 Cod penal, coroborat cu prevederile art. 182 lit. c Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată X), totul cu aplicarea art. 38, alin. 1 Cod penal ?i art. 113 alin. 2 ?i 3 Cod penal, măsură dispusă prin Încheierea penală nr. 34/DL/13.04.2021 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Maramureş, prelungită ulterior prin Încheierea penală nr. 39/DL/7.05.2021 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Maramureş, pe care o menţine pentru următoarele 30 de zile pentru fiecare inculpat. Respinge cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar formulată de inculpatul T V. Respinge cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu formulată de inculpatul D V A. În temeiul art. 274 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu azi, 7 iunie 2021.”, se arată în documentul emis de Tribunalul Maramureș.

Grozăvia la finele lunii trecute. Pe data de 31 mai , la ora 21.00, polițiștii din Borșa au fost sesizați verbal de către o tânără de 18 ani din oraș cu privire la faptul că, în noaptea de 29/30 mai a.c., în timp ce se afla la o petrecere pe raza orașului Borșa, la un moment dat a plecat cu un autoturism cu doi bărbați. Unul din cei doi bărbați ar fi forțat-o să întrețină relații sexuale cu el împotriva voinței sale.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au reușit identificarea persoanei reclamate, ca fiind un bărbat de 38 ani din Borșa.