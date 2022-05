Actiune derulata de SPJ Salvamont Maramures in zona Fânațe – Brebeni, jud Maramures.

Copil aflat cu bicicleta pe deal impreuna cu alti copii a cazut accidentând-se la cap si la coloana, la sosirea medicului SMURD fiind in stare de inconstienta si hipotermie.

Copilul in varsta de 12 ani a fost stabilizat acuzand in continuare stare de voma, avand si hemoragie, fiind in continuare inconștient la sosirea echipelor de salvatori montani.

A fost solicitat elicopterul SMURD de la POA Jibou.

Actiunea s-a incheiat de cateva minute , copilul fiind preluat si transportat cu elicopterul la UPU Baia Mare.

Salvatorii montani se retrag in baza.

https://youtube.com/shorts/WIQ9WS2_72Q?feature=share