Aurelian Pavelescu si-a pierdut functia de presedinte PNTCD incepand cu 06.05.2022

Comitetul National de Conducere (CNC) al PNTCD, intrunit pe data de 06.05.2022 la Bucuresti, a hotarat in unanimitate exercitarea actiunii in raspundere fata de Aurelian Pavelescu in vederea acoperirii unui prejudiciu de peste 688.000 de lei pe care l-a cauzat partidului.

Conform art. 220 alin. (4) din Codul civil, „Dacă s-a hotărât introducerea acțiunii în răspundere împotriva administratorilor, mandatul acestora încetează de drept și organul de conducere competent va proceda la înlocuirea lor”. In concluzie, in urma acelei hotarari a CNC din 06.05.2022 ca se va exercita actiunea in raspundere, mandatul lui Aurelian Pavelescu de presedinte PNTCD, ocupat in urma a doua congrese ce inca sunt contestate, a incetat de drept.

Mai mult, tot in cadrul aceleiasi sedinte CNC din 06.05.2022, pentru modul defectuos si cu rea-credinta in care a condus si administrat partidul, s-a hotarat sanctionarea disciplinara a lui Aurelian Pavelescu cu „demiterea din functia de conducere”.

Conform documentelor oficiale de la AEP, partidul a fost amendat si, de asemenea, s-a dispus confiscarea in echivalent a sute de mii de lei ca urmare a actiunilor ilicite facute de catre Aurelian Pavelescu, care au mers de la inexistenta unei contabilitati a partidului ori a listei de inventar cu bunurile imobile, pana la imprumuturi fictive in numele partidului sau chirii pe care le-a obtinut ilicit in numele partidului.

In cazul chiriilor, conform controlului AEP facut pe anii 2019-2020, suma obtinuta ilicit a fost de 239.800 lei in 2019 si 234.350 lei in 2020.

Dat fiind faptul ca Aurelian Pavelescu si-a pierdut functia de presedinte PNTCD, CNC a decis ca atributiile presedintelui partidului, pana la organizarea unui congres care sa aleaga o noua conducere, sa fie delegate si exercitatea de Doru Dancus, presedinte CNC a PNTCD.

„Aceasta suma imensa a fost confiscata de AEP de la PNTCD, insa responsabil de aceasta suma e Aurelian Pavelescu, nu partidul. Prin urmare, Aurelian Pavelescu trebuie sa plateasca acele sume, nu partidul, motiv pentru care vom exercita actiunea in raspunere fata de el si complicii sai”, a spus Doru Dancus, presedinte CNC al PNTCD.

Acelasi CNC a hotarat mandatarea lui Cristian Terhes „sa se adreseze și să acționeze nelimitat în numele partidului pentru aflarea adevărului în tot ceea ce înseamnă modul cum a fost administrat partidul”.

In cadrul acestei investigatii interne Cristian Terhes deja a descoperit probe indubitabile a faptului ca, intre 20 octombrie 2020 si 6 martie 2021, cand Aurelian Pavelescu nu mai era presedinte PNTCD, ca urmare a faptului ca si-a pierdut calitatea de membru PNTCD candidand pe lista PER la alegerile pentru Camera Deputatilor, acesta a continuat sa trimita inscrisuri unde s-a semnat ca presedinte PNTCD, inscrisuri care au produs deja efecte juridice.

„Vorbim aici despre fals, uz de fals, uzurpari de calitati oficiale, asta doar la prima vedere”, a spus Terhes.

De asemenea, s-a mai descoperit ca Aurelian Pavelescu a transmis o serie de acte la Monitorul Oficial si AEP cu privire la rapoartele de venituri si cheltuieli pe 2021, unde a semnat in fals ca aceste rapoarte ar fi fost discutate si aprobate intr-o Adunare Generala din 05.03.2021. O asemenea Adunare Generala nu a avut loc pe data respectiva, iar pana la data respectiva inca nu s-au terminat de colectat din tara bilanturile pe fiecare judet. Datele comunicate sub semnatura de Aurelian Pavelescu au fost deja publicate in Monitorul Oficial si pe site-ul AEP, producand efecte juridice.

In cadrul aceleiasi investigatii interne s-a descoperit, de asemenea, o adevarata suveica prin care, in 2014, ajutat de alti doi vicepresedinti PNTCD (a mai fost inca unul, care a decedat intre timp), Aurelian Pavelescu a vandut sediul istoric al PNTCD din Bucuresti, strada Georges Clemanceau, nr. 9, compus din teren de 556 mp ce avea un imobil cu o suprafata utila de 968,26 mp, pentru banala suma de 420.000 de euro. Suma trebuia platita in trei transe, respectiv 45.000 pana la finele lui 2014, 27.000 pana la finele lui 2015 si 348.000 pana la finele lui 2016.

Imobilul a fost vandut catre o persoana apropiata de unul dintre complicii lui Aurelian Pavelescu, de unde apoi imobilul a ajuns in proprietatea lui Rotaru Mihai, cunoscut „rechin imobiliar”.

Argumentul vanzarii acelui sediu a fost ca „partidul are datorii”, datorii cauzate, in fapt, insa, tot de modul defectuos de conducere a partidului de catre Aurelian Pavelescu.

Aurelian Pavelescu a spus in prezent ca vrea sa vanda inca un sediu al partidului pentru a acoperi o parte din datoriile pe care tot el le-a cauzat.

„Nu vom permite vanzarea nici unui sediu de partid. Partidul se va intoarce impotriva tuturor celor care, alaturi de Aurelian Pavelescu, se fac vinovati de devalizarea acestuia”, a spus Doru Dancus.

In cadrul pregatirii in vederea exercitarii actiunii in raspundere fata de Aurelian Pavelescu se identifica in prezent complicii lui, pentru ca acestia sa raspunda in solidar cu el pentru prejudiciul cauzat partidului.

Comitetul National de Conducere al PNTCD