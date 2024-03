Luni, 11 martie, de la ora 17.00, sala “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur Baia Mare și CS Dacia Mioveni 2012, partidă din etapa a 18-a din Liga Florilor MOL. După un început ușor ezitant, cu oaspetele având 1-3, Minaur sa așezat bine de tot pe semicerc și a marcat de șase ori la rând. Diferența de scor a crescu până la pauză la cinci goluri, apoi în partea a doua au fost 10-12 goluri. Până la urmă s-a încheiat 37-27, iar Minaur încearcă să viseze mai sus, chiar dacă mai susul acesta este doar o poziție.

CS Minaur Baia Mare – CS Dacia Mioveni: 37-27 (17-12) Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 700 de spectatori Arbitri: Gabriel Badiu – Ioan Barbu (Cluj-Napoca). Observator: Cristian Mihai (Brașov) Aruncări de la 7m: 4-4 (transformate: 3-2; au ratat: Lundback / Vizuete, Cîrjan). Minune de eliminare: 8-6 (Popescu 2, Spugnini, Gomes / Sărățeanu, Tatar, Krsnic) CS Minaur: Cristina Enache (6 intervenții), Amra Pandzic (4 intervenții, a apărat un 7m) – Oana Borș 5, Eva Kerekes 4, Aleksandra Vukajlovic 4, Magda Cazanga 4, Amelia Lundback 4 (2 din 7m) Luciana Popescu 3, Andreea Țîrle 3, Alba Chiara Spugnini Santome 3, Katarina Pavlovic 3, Maria Gomes da Costa 2, Andreea Maria Ianăși 1, Amalia Terciu 1, Dijana Ujkic, Ana Maria Tănasie.

Antrenori: Andrei Popescu, Daniel Apostu

Dacia Mioveni: Mădălina Ion 2 intervenții), Ana Maria Mîrcă Olariu (3 intervenții), Amandine Balzinc (4 intervenții, a apărat și un 7m) – Andrijana Tatar 6, Armina Isic 5, Dora Krsnik 3, Judith Vizuete 3 (unul din 7m), Ana Kojic 2, Maria Kaluderovic 2, Roxana Cîrjan 2 (unul din 7m), Ivana Dezic 2, Bianca Sărățeanu 2, Irina Ivan Chiș, Mădălina Ragea pal Ceandani, Iulia Borcan. Antrenori: Constantin Oprescu, Ion Mihăilă.

Declarații după meci Andrei Popescu (antrenor Minaur):

“Am știut foarte bine ce importanță are acest joc. Am vrut să facem treabă bună încă de la început, am fost serioși și am reușit să obținem trei puncte. Diferența dintre cele două echipe nu este atât de mare, dar noi ne-am făcut treaba. Am avut jocul în control tot timpul, iar fetele merită felicitate.” Oana Borș (jucătoare Minaur): “Am tratat meciul ca pe oricare altul, dar aveam nevoie de cele trei puncte pentru mai multă liniște. Ne bucurăm că am luptat și că ne-am impus. Noi ne dorim puncte de la fiecare meci și, de ce nu, să urcăm în clasament.”

Ana Maria Mîrcă Olariu (jucătoare Mioveni): “Noi ne-am dorit, nu cred că a existat cineva care să nu vrea, chiar dacă nu s-a văzut chiar așa de bine. Noi am vrut, dar atât s-a putut. Ne dorim să rămânem în Liga Florilor, încercăm să facem tot ce se poate. Și barajul este o opțiune.”

Constantin Oprescu (antrenor Mioveni): “Din păcate, a fost voință, dar n-a fost putință astăzi. Ne-am dorit să facem un joc bun, cu siguranță, dar să nu uităm momentele prin care trecem. E foarte greu la echipă și faptul că reușim să ținem o echipă unită. Noi vrem să jucăm în primul rând și vă putem spune că jucătoarele care au rămas au un caracter deosebit. Încercăm să salvăm prezența în Liga Florilor, dar numai Dumnezeu știe ce-o să mai urmeze.”

Etapa 18

CSM Corona Brașov – CSM București: 26-35

Măgura Cisnădie – Gloria Bistrița: 22-25

SCM Universitatea Craiova – CSU Știința București: 30-21

Rapid București – HC Dunărea Brăila: 34-28

SCM Gloria Buzău – CSM Târgu Jiu: 26-22

HC Zalău – SCM Râmnicu Vâlcea: 29-33

CS Minaur Baia Mare – Dacia Mioveni: 37-27

Clasament

CSM București – 51p (602-447) – 18

Rapid București – 45p (560-459) – 18

Gloria Bistrița – 45p (521-446) – 18

Dunărea Brăila – 40p (547-489) – 18

Râmnicu Vâlcea – 37p (587-524) – 18

SCM Univ. Craiova – 28p (513-498) – 18

Gloria Buzău – 25p (504-508) – 18

Minaur Baia Mare – 21p (497-533) – 18

Măgura Cisnădie – 18p (510-542) – 18

CSM Târgu Jiu – 18p (438-490) – 18

Corona Brașov – 17p (524-564) – 18

HC Zalău – 14p (441-520) – 18

Dacia Mioveni – 13p (458-523) – 18

Știința București – 0p (432-591) – 18