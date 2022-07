Legătura Maramureșului cu Parisul este una puternică și de necontestat. Încă de pe Aeroportul Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca, am simțit asta. Am întâlnit-o pe doamnă profesoară Lazăr Natalia, Lector univ. dr. la Facultatea de Litere din Baia Mare care mergea la Paris unde participa un eveniment organizat de Ambasada României în Franța și moderat de marele umorist Sorin Tănase.

Pentru cei harnici, nici zilele de vacanță nu pot fi petrecute fără o mică activitate. Așa că, în scurta vizită pe care am făcut-o la Paris, am ales să surprindem unele momente în care românii noștri ne caracterizează prin comportamentul și faptele lor, lăsând o puternică amprentă despre poporul nostru atât în imaginea francezilor, dar mai ales în imaginea milioanelor de turiști din toată lumea care vizitează an de an Parisul.

Potrivit domnului ambasador Luca Niculescu, în Paris locuiesc mai bine de 15000 de maramureșeni cu acte în regulă, dar mai sunt cel puțin 5000 care își duc traiul fără a avea șederea legalizată în Franța. Informațiile au fost prezentate în cadrul unui eveniment organizat de Ambasada României în Franța și Camera de Comerț și Industrie Franceză – Română.

Am auzit multe persoane vorbind românește pe străzile din Paris, cu unele dintre ele chiar am stat de vorbă încercând să luăm pulsul vieții lor în metropola franceză. Unii dintre ei muncesc de ani buni, încercând să-și creeze un viitor sau sacrificându-se pentru binele și succesul familiei, alții au ales să facă ce e mai ușor și supraviețuiesc prin activități care nu ne fac cinste.

Sunt multe persoane care lucrează în domeniul construcțiilor, unele chiar stabilindu-se permanent în Paris, întemeindu-și o familie și având copii născuți și crescuți în Franța, care vin în țară o dată pe an, de cele mai multe ori în luna august, se bucură de familie și locurile în care au copilărit și se întorc la Parisul zilelor lor. Un Paris minunat, plin de istorie și simbolistică, un Paris la care mulți visează, dar din păcate, pentru cei aflați la muncă acolo, semnificația orașului își scade mult din importanță, fiind doar contextul locului de muncă, după cum chiar relatează unele persoane cu care am discutat.

În contra exemplu, am văzut cum principalele obiective turistice din Paris sunt dominate de români. Majoritatea au renunțat la cerșit, dar s-au reprofilat și practică „alba-neagra”. De obicei, activitatea este făcută în grupuri de 3-4 români, la care, mai ales în ultimii ani, se mai alătură și un arab și un african și totul pentru a da crezarea mai mare. Aceste grupuri fac mii de euro zilnic.

„În țară am palat și e construit din banii făcuți aici. Nu mi rușine, dar nu vreau să fiu filmat. Facem și 3 mii de euro pe zi, câte o mie la unul. Ne jucăm și facem bani, e simplu. Mi-am adus și rudele aici!” – ne relatează unul dintre speculații care practică alba neagra.

Dacă în 2009 și 2010, peste 10000 de români au fost trimiși forțat în țară, primind de la guvernul francez și câte 300 de euro, acum toleranța cu cei care cerșesc este minimă. În urmă cu 10 ani, metrourile pariziene erau luate cu asalt de muzicanți, acum rar mai vezi câte o persoană cântând, totuși unii riscă și cântă, majoritatea fiind români.

Un alt român care este în Franța de 18 ani, acum cântă la intrarea în Muzeul Luvru. El lucrează la o școală de muzică, dar pentru aș rotunji venitul, încă iese pe străzi și îi încântă turiștii din Paris.

Noi am văzut Parisul celor două lumi. O lume a celor harnici, celor care fac sacrificii, muncind din răsputeri și o altă lume, total opusă. Am fost uimiți de istoria orașului și bucurați de unii semeni care ne fac mândrii.

Voi dacă ați vizitat Parisul, puteți să ne spuneți ce ați văzut, iar cei care n-ați făcut-o, s-o faceți, merită din plin. Dar informați-vă, citiți despre locuri în care urmează să ajungeți și fiți atenți la detalii.

Până la următoarea vizită vom fi dotați cu echipamente mai performante și vom putea să vă prezentăm perspectiva noastră asupra lor mult mai calitativ.