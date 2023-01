În cursul nopții în judeţ au fost precipitații sub formă de ploaie la şes și la deal, respectiv lapoviță și ninsoare în zona de munte. În zona înaltă de munte precipitațiile au fost sub formă de ninsoare. În Pasul Prislop ninsoarea a fost viscolită, iar vizibilitatea redusă.

Sectoarele de drumuri naționale au carosabilul curat și umed, cu excepția DN 18, în Pasul Prislop, unde între km 160 și km 175 se găsește un strat de zăpadă frământată care măsoară până la 1 cm. Angajații secției de drumuri naționale au acționat cu nouă utilaje și au răspândit 46 tone de material antiderapant.

Sectoarele de drumuri județene au partea carosabilă curată și umedă. Angajații SC Drumuri și Poduri au intervenit cu opt utilaje și au împrăștiat 74 tone de material antiderapant. Cerul este parțial acoperit. Plouă slab în zona joasă a județului. În Pasul Gutâi precipitațiile sunt sub formă de lapoviță, iar în Pasul Prislop ninge. Vizibilitatea este redusă de ceață, sub 100 de metri, pe DN 18, în Pasul Prislop, între km 160 și km 170. În Pasul Prislop vântul are la rafală viteză de 30 km/h.