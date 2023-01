Fanii maramureşeni ai lui Tzancă Uraganu au plătit nu mai puţin de 600 de lei ca să intre în noul an pe acordurile muzicii idolului lor. În zadar, însă. Tzancă nu şi-a mai făcut apariţia.

Tzancă Uraganu ar fi trebuit să cânte la Revelion în Maramureş, însă… nu a avut avion să ajungă. Proprietarii pensiunii Perla Cosăului, situată la 52 de kilometri nord-est de Baia Mare, unde urma să câmte Tzancă, au anunțat încă din 22 noiembrie, pe pagina de Facebook, că acesta va susţine program artistic în noaptea de Revelion.

Informaţia a fost reconfirmată pe 3 decembrie de proprietarii pensiunii, când au publicat și afișul Revelionului.

„Vă așteptăm să petrecem împreună noaptea dintre ani alături de Tzancă Uraganu și Florentina Vlad, începând cu ora 20.00”, este anunţul de pe afiş. Iar cei care doreau să-şi vadă artistul preferat trebuiau să scoată din buzunar nu mai puţin de 600 de lei.

Dar cei care plătiseră biletul au avut parte de o dezamăgire uriaşă, căci ideolul lor nu a mai urct pe scenă. Iar revolta a fost pe măsura dezamăgirii. Astfel că manelistul a simţit nevoia să lămurească neclarităţile. Mai exact, Tzancă spune că înţelegerea cu patronul localului în care urma să cânte fusese făcută în urmă cu aproximativ un an şi încă de atunci îi spusese acestuia că va participa la spectacol numai dacă va avea avion în acea zi către Baia Mare.

Şi cum pe 31 decembrie niciun avion nu a decolat de pe aeroportul din Bucureşti cu destinaţia Baia Mare, artistul s-a aflat în imposibilitatea de a ajunge.

„Trebuia să ajung la Maramureș, eu am vorbit cu patronul de acolo care avea localul respectiv unde trebuia să cânt și i-am spus mai din timp, pentru că noi am vorbit de aproape un an despre Revelionul acesta la care trebuia să cânt. I-am spus exact așa: ‘Dacă nu găsesc avion, nu o să pot ajunge’. Și el a spus: ‘Nu e problemă, noi hai să facem anunțul, toate demersurile pentru că trebuie să găsim avion’.

Eu pe 1 ianuarie trebuia să fiu în București să cânt undeva și pe 31 era vorba să plec de aici la Maramureș. A zis că în caz că nu găsim, vedem noi cum facem. Deci, omul știa exact despre ce este vorba. Nici nu s-a pus problema că am fost neserios. Chiar și omul a postat mesajul meu, a înțeles, pentru că am vorbit de la început. Nu am avut avion pe data de 31 și pe 1 și nu am putut să ajung. Asta a fost singura problemă.„ a declarat Tzancă Uraganu