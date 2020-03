Veşti îngrijorătoare ne parvin din Sighetu Marmaţiei, din centrul zonal unde sunt carantinaţi zeci de persoane. Pe adresa redacţiei am primit următorul mesaj.

„Bună ziua! Vă trimit acest e-mail în încercarea de a trage un semnal de alarmă cu privire la modul în care sunt tratate persoanele care au ajuns la centrul zonal de carantină din Sighet. În primul rând, suntem nemulțumiți de faptul că această așa zisă „izolare” este doar de fațadă, în interiorul internatului persoanele pot circula nestingherite, existând astfel riscul de infectare de la o persoană purtătoare de virus la celelalte persoane. De asemenea condițiile de igienă sunt improprii sau lipsesc cu desăvârșire. Nu ne sunt asigurate lucruri elementare de protejare, cum sunt săpunul să nu mai vorbim despre soluție pentru dezinfectat mâini. Mănușile sau măștile de protecție lipsesc cu desăvârșire, iar în acest sens ne întrebăm care este protecția noastră. Un alt aspect esențial pe care vreau să-l evidențiez este acela că de când am fost aduși nu a venit vreun medic sau asistent să ne consulte, să ne întrebe care este starea noastră de sănătate. Cunosc faptul că ar fi trebuit să ni se recolteze analize de sânge periodic pentru a stabili dacă suntem sau nu purtători de virus. Am fost aduși în acest loc precum sunt duse animalele într-un țarc, suntem lăsați aici în voia sorții, fără a fi informați, fără a fi consultați medical și fără lucruri elementare de protecție și dezinfectare. Solicităm să se preocupe cineva de noi și de sănătatea noastră în caz contrar să fim lăsați să ne izolăm la domiciliu unde să putem fi consultați de către medicul de familie.

Am speranța că veți publica ce v-am relatat, pentru că doar în acest sens se vor lua măsuri, suntem oameni și nu merităm să fim tratați ca animalele. Vă mulțumesc aniticipat”, ne scrie o persoană îngrijorată.