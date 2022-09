Pacienţii români diagnosticaţi cu carcinom hepatocelular (CHC), cea mai întâlnită formă de cancer de ficat, au acces, începând din luna iulie anul acesta, la un tratament inovator pe bază de imunoterapie. Terapia este introdusă pe piaţă de compania Roche şi este indicată pentru tratamentul pacienților adulți cu CHC avansat sau nerezecabil care nu au avut anterior alte tratamente sistemice. Tratamentul este disponibil pacienţilor cu CHC avansat în regim compensat integral, prin Programul Naţional de Oncologie.

Aceasta este prima şi singura soluţie terapeutică pe bază de imunoterapie aprobată în Uniunea Europeană pentru această formă de cancer de ficat în stadiu avansat. Imunoterapia acționează prin întărirea sistemul imunitar, care poate astfel lupta mai eficient împotriva cancerului.

„În arsenalul terapeutic al acestei boli, tratamentele disponibile în stadii inițiale sunt limitate, în timp ce în stadii avansate, soluţiile sunt şi mai puţine. Având în vedere creşterea incidenţei în Europa, dar şi în România a acestui tip de cancer, ne bucurăm că pacienţii noştri pot avea acces la un tratament inovator care poate îmbunătăţi semnificativ calitatea vieţii şi supravieţuirea.” a declarat Conf. Dr. Adina Croitoru, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti.

Cancerul de ficat este al şaselea cel mai frecvent tip de cancer din lume , iar CHC reprezintă 90% dintre cazurile înregistrate. CHC este un cancer agresiv, cu opţiuni limitate de tratament şi care reprezintă una dintre principalele cauze de deces prin cancer la nivel mondial . În Europa, incidenţa cancerului de ficat este în creştere, cu peste 80.000 pacienţi diagnosticaţi şi aproximativ 77.000 de decese pe an. –

CHC apare în principal la persoane cu ciroză provocată de viruşi hepatitici (B sau C) sau de consumul de alcool şi este de regulă diagnosticat în stadii avansate2, motiv pentru care este denumit şi „ucigaşul tăcut”.

În pofida prevalenţei ridicate, persoanele care suferă de această boală, au în continuare puţine opţiuni de tratament şi supravieţuire scăzută. Prognosticul pentru CHC nerezecabil rămâne rezervat, cu puţine tratamente sistemice disponibile şi o rată a supravieţuirii la 1 an mai mică de 50% .

În România, potrivit estimărilor, în 2020 au fost înregistrate peste 3.600 de cazuri noi de cancer de ficat şi aproape 3.400 de decese prin CHC , ceea ce reprezintă a patra cauză de deces prin cancer din ţara noastră.