Vasile Moldovan, candidat PSD pentru funcţia de primar al municipiului Sighetu Marmaţiei: „Stimați sigheteni, doresc să împărtășesc cu voi emoția profundă pe care am trăit-o ieri 5 iunie, când în fața unui public numeros am anunțat cu mândrie candidatura mea pentru un nou mandat de primar al orașului nostru drag.

Am simțit o conexiune extraordinară cu fiecare dintre voi, discutând despre realizările de până acum și proiectele pe care le avem pentru viitorul orașului nostru. Împreună am construit o comunitate puternică și unită, iar energia și entuziasmul vostru îmi dau încredere că putem continua să facem lucruri minunate.

În mandatul care tocmai se încheie, am investit în infrastructură, educație, sănătate și mediu, am susținut inițiative locale și am creat noi oportunități pentru toți cetățenii. Munca noastră însă nu se oprește aici. Mai sunt multe de făcut, multe proiecte de finalizat și noi provocări de înfruntat.

În următorul mandat, îmi propun să continui pe acest drum al progresului și al dezvoltării. Voi pune un accent deosebit pe îmbunătățirea calității vieții în toate cartierele orașului nostru și pe atragerea de noi investiții. Voi susține educația și sănătatea, astfel încât copiii noștri să aibă un viitor strălucit, iar cetățenii să beneficieze de cele mai bune servicii.

Pentru a realiza toate aceste lucruri, am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Împreună, putem construi un oraș de care să fim mândri, un oraș modern, curat și sigur, în care fiecare cetățean să se simtă respectat și valorizat.

Vă invit să fiți alături de mine în această nouă provocare, să continuați să credeți în puterea noastră de a transforma visele în realitate.

Le mulțumesc oaspeților care au fost prezenți la evenimentul de ieri: Bogdan-Gruia Ivan, Ministrul cercetării, inovării și digitalizării, un bun prieten al Maramureșului, originar din Bistrița Năsăud; Daniel Zamfir, președintele Comisiei Economice a Senatului; Doru Dăncuș, primarul interimar al municipiului Baia Mare; Gabriel Zetea, președintele PSD Maramureș; doamna Eugenia Godja, un model de om politic și de primar; Mihai Podașcu, reprezentant al societății civile.

Mulțumesc de asemenea primarilor prezenți, directorilor de instituții, consilierilor județeni și consilierilor locali.

Cel mai mare mulțumesc se îndreaptă însă către voi toți, dragi sigheteni. Ați demonstrat întotdeauna că, atunci când sunt uniți, sighetenii sunt de neînvins!”.

CMF 21240002