Dragi băimăreni, nu sunt nici trădător și nici vânător de funcții.

NU S-A NEGOCIAT NIMIC PENTRU MINE!

Acum un an am învins o boală gravă: cancerul pulmonar. Văd altfel lucrurile după această experiență! Credeți-mă, nu despre mine este vorba. Dacă am sănătate, eu am de toate pentru mine și pentru familia mea. Copiii îmi sunt stabiliți în America și sunt bine. Și atunci, ce mi-aș putea eu dori pentru mine?

Toți cei care mă cunosc știu foarte bine că sunt un om responsabil și asumat.

Am plecat din Primaria Baia Mare acum 13 ani si am luat-o de la zero. Am iesit din politica total acum sapte ani si cu greu am acceptat sa revin. Motivul?

VREAU BINELE BĂIMĂRENILOR ȘI A MUNICIPIULUI BAIA MARE.

Dincolo de această afirmație nu mai există nici un fel de completare. Am demonstrat de zeci, poate de sute de ori, că sunt genul de om care face lucruri din convingere, fără a aștepta niciodată nimic la schimb.

Este adevărat că noi, băimărenii, ne uităm cu admirație cum au înflorit și prosperat lângă noi Clujul sau Oradea, ori chiar Bistrița? Acolo, la ei, deloc întâmplător, președintele Consiliului Județean și primarul municipiului sunt de la același partid. Este acesta secretul succesului? Da, poate fi!

Baia Mare nu se dezvoltă. Stă tot pe loc de prea mulți ani. Fără fonduri și proiecte consistente atât de necesare, comunitatea noastră nu are nici o șansă să facă saltul făcut deja de alte orașe. De aceea, fostul primar nu a reușit să aducă bani serioși și să facă proiecte mari pentru Baia Mare. El nu reprezenta și nici nu făcea parte dintr-o majoritate politică funcțională.

În politică, se urmărește întotdeauna configurarea unor majorități calificate care să poată garanta accesul la “masa bogaților” de la București, locul unde se împart banii pentru investiții, pentru fiecare localitate a țării.

Fără fondurile de la București nu avem bani pentru cofinanțarea proiectelor Europene. Nu se poate face nimic. Da, acest lucru este adevărat.

Cooptându-mă în echipa PSD, cu argumente solide, președintele partidului, prim-ministrul României, domnul Marcel Ciolacu, a reușit să formuleze majoritatea de care Baia Mare are nevoie, a reușit să garanteze Băii Mari și Maramureșului contextul cel mai favorabil pentru dezvoltarea consistentă și ireversibilă atât de necesară.

Mai mult, mi-a promis că proiectele din „Contractul lui Dolha cu băimărenii” vor avea prioritate și se vor face. TOATE. La solicitarea lui Marcel Ciolacu, atât Doru Dăncuș cât și Gabi Zetea au promis că toate direcțiile de dezvoltare asumate în Contractul meu cu băimărenii vor fi respectate.

Astfel, s-a consolidat un parteneriat puternic pentru Baia Mare și Maramureș: Guvern – Primăria Baia Mare – Consiliul Județean Maramureș și, cu permisiunea dumneavoastră, Mircea Dolha. Poate fi această această construcție rețeta de succes pentru dezvoltarea Băii Mari? Da, poate! Vă promit că voi fi permanent aici și la București și voi avea grijă să se realizeze toate proiectele.

Chiar dacă nu place tuturor, trebuie să fim realiști. PSD va guverna țara aceasta în următorii 8 ani. Este foarte important să înțelegem, acest lucru, să fim obiectivi si pragmatici.

Bineînțeles că mi-am dorit tare mult să devin primarul Dumneavoastră și să vă demonstrez că pot fi altfel, că pot fi Primarul Faptelor de care să fiți mândri.

Dar, conform tuturor sondajelor, prezența la vot va fi foarte mică la Baia Mare și atunci, eu neavând un partid puternic în spate, nu puteam spera decât la maxim locul doi. Am mai trecut prin asta în anul 2011. Știu cum este. Doar locul 1 contează și se ține minte.

Definiția succesului este simplă și are legătură cu capacitatea de a face performanță acolo unde ne este locul fiecăruia dintre noi. Sondajele de opinie sunt mai exacte decât cred unii sau alții. 6% îmi lipsesc astăzi ca să fiu primarul vostru, al tuturor băimărenilor. Aceste 6% nu au de unde să vină, pentru că prezenta la vot va fi mică. Eu mai mult nu pot face. Am muncit și am sperat că Baia Mare, fiind mai aproape de Viena decât de București, se va aduna în jurul unui proiect independent, asumat, responsabil și coerent, de la prima până la ultima cifră. Dacă acest lucru nu este posibil, vă rog mult să nu ratăm complet șansa dezvoltării.

De aceea, vă rog să alegeți Doru Ioan Dăncuș și eu personal mă voi lupta cu el și cu oricine trebuie, dacă nu își va îndeplini obiectivele fixate în Contractul lui Dolha cu băimărenii. Doru Dăncuș nu va avea nici o scuză.

Chiar dacă unii mă înjurați, veți pricepe, peste 4 ani, că ceea ce eu astăzi

am decis să fac este mai important decât mulți își pot acum imagina.

Dacă prezența la urne ar fi fost alta, altul ar fi fost viitorul comunității noastre.

Nu regret nimic. Nici măcar o silabă din ceea ce am spus, nimic din ceea ce deja am făcut. Eu sunt sunt mulțumit de munca și de lupta mea. Puteam și mai mult. Probabil că da! Vă rog pe toti să nu uitați că…

VIAȚA NOASTRĂ ESTE SUMA ALEGERILOR PE CARE ZILNIC LE FACEM!

Alegeți corect în fiecare zi și nu vă grăbiți niciodată să judecați pe alții atâta vreme cât nu ați lămurit principiala dilemă a simplei noastre existențe:

AM FĂCUT TOT CE SE PUTEA CA VIAȚA MEA SĂ FIE MAI BUNĂ ASTĂZI DECÂT IERI?

Eu, Mircea Dolha, așa gândesc în fiecare zi și sunt împăcat cu mine însumi, în fața propriei mele conștiințe.

Vreau cu adevărat să prospere Baia Mare și băimărenii.

Așa să ne ajute Dumnezeu!!!