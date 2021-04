Cele două echipe care au pendulat între locurile 1 și 2, ale seriei a zecea din Liga a III-a, au arătat această etapă că merită să se afle în cadrul celor două baraje de promovare în Liga a II-a. Echipa lui Vasile Miriuță, Minaur Baia Mare, a îndeplinit dorința antrenorului de a nu mai câștiga partidele pe ultima sută de metrii, trecând în această etapă de CSC Sânmartin, cu scorul de 4-1. De cealaltă parte, echipa lui Vasile Jula, SCM Zalău, a trecut de o etapă grea și a învins acasă Gloria Bistrița, la scorul de 2-1.

La sfârșitul partidei, tehnicianul echipei din Baia Mare a declarat că este foarte important pentru jucători să se mențină în primul 11, urmând ca Minaur să dispute încă trei etape grele, până la calificarea pentru barajul promovării în Liga a II-a. Ulterior, Vasile Miriuță a declarat pentru eMaramureș, afirmând că jocurile viitoare sunt foarte importante pentru calificarea echipei la barajul de promovare și nu contează cu ce adversar va juca Minaur pentru promovarea în Liga a II-a, pentru că echipa trebuie să obțină victoria în dubla manșă: ,,În primul rând sunt bucuros de ultimele patru etape, în care am obținut victoriile, chiar dacă trebuie să recunosc că au fost perioade în timpul jocului când n-am jucat cum mi-am dorit. Am jucat în prima repriză bine, iar în cea de a doua mai rău, altădată inversându-se jocul reprizelor. Ne-a lipsit constanța, pentru că nu e ușor să aduci câțiva jucători, dar până la urmă punctele și victoriile sunt importante, pentru că acelea nu ți le ia nimeni. Dacă vrem să promovăm, în momentul de față avem trei jocuri importante, iar dacă ajungem la baraj, indiferent cu cine jucăm trebuie să câștigăm. Nu pot să zic că vreau să joc cu x sau cu y, pentru că dacă vrem să promovăm, trebuie să învingem adversarul”.

În partea cealaltă, Vasile Jula este considerat un antrenor profesionist, datorită deciziilor luate în timpul partidei cu Gloria Bistrița, decizii care au culminat victoria echipei SCM Zalău. Decizia de a-l pune în ofensivă pe Logon Romaric, a fost una dintre deciziile inspirate ale antrenorului din Sălaj, jucătorul amintit fiind autorul golului victoriei.

“Acesta este secretul unui antrenor, să fie inspirat în alcătuirea echipei şi la schimbări. Mă bucur că Logon a marcat şi sper să înscrie cât mai multe goluri în meciurile următoare. Aveam nevoie de această victorie ca de aer. Consider că este o victorie meritată, pentru care am muncit şi ţin să-i felicit pe jucători. Ştiam de la început că întâlnim un adversar incomod, dar jucătorii şi-au făcut treaba, au arătat determinare şi atitudine. Am mare încredere că vom ajunge la baraj, iar mai departe vom vedea ce va fi. Important să fim sănătoşi şi consider că avem potenţial să mergem la baraj, fiindcă avem un lot bun şi numeros”, a declarat antrenorul echipei SCM Zalău, pentru Sportul Sălăjean.

După această etapă, SCM Zalău și-a consolidat poziția a doua în seria a zecea, cu trei puncte avans față de CAO Oradea și are șanse mari de a fi colega echipei Minaur Baia Mare la barajul de promovare.