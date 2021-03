Doliu la Borşa. Vasile Mihali, director al Casei de Cultură din Borşa timp de 40 ani, între anii 1971 şi 2011, a plecat dintre noi.

„Drum lin catre stele MAESTRE! O personalitate a culturii s-a stins din viata si a plecat la ingeri !

VASILE MIHALI, Director al Casei de Cultura timp de 40 ani (1971-2011), a iubit folclorul, cantecul popular, traditiile, lasand in urma sa o inestimabila mostenire culturala.

S-a nascut la Borsa in data de 11.01.1947. A absolvit liceul teoretic din Borsa, a urmat apoi Institutul de Cultura si Arta, sectia Coregrafie, regie si spectacol din Bucuresti. In cei 40 de ani de activitate culturala, s-a dedicat trup si suflet, a infiintat „Ansamblul

Folcloric Cercanelul „, prin care a facut cunoscut si numele localitatii sale natale, Borsa, datorita celor 13 turnee internationale in Belgia, Franta, URSS, USA, Ungaria, Anglia s.a.

A fost un om minunat si va ramane vesnic in sufletele noastre !

Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, este mesajul transmis de Serviciul Cultură Borşa.