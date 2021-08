67 de semnatari de la #echipacăștigătoare. Pupincuriști, oportuniști, corupți, condamnați penali, traseiști, căpușari, dottori – adică valori liberale. Ieri am prezentat primii 10, aici următorii zece. Mâine încă zece.

11. Nicolae Ciucă – doctor la fabricuța aia de plagiate pentru avansări rapide a universității naționale de apărare unde are doctorat și Pandele, absolvent de colegiu de securicitate, primește o pensie de doar 215.880 RON de la MApN și încă 288.228, tot de la MApN, că e ministru liberal. Adică bine peste 100.000 de EUR pe an. CV-ul domniei sale pute grav a servicii secrete.

12. Lucian Bode – și-a secretizat doctoratul, legături foarte solide cu securicitatea nouă, zero muncă în privat, șef de sindicat la stat și mare beneficiar de sinecuri.

13. Virgil Popescu este cel care păstorește cea mai mare căpușare, cea din sectorul energetic despre care am tot scris. Are un CV dubios, nepotisme la greu despre care am tot scris și este și el absolvent de colegii de securicitate.

14. Sorin Câmpeanu – mare șef la ALDE și apoi la ProRomânia. Inițiatorul ordonanței pentru amnistierea plagiatorilor, doctorat ascuns, rector la o bombă de facultate.

15. Bogdan Gheorghiu – OTV-ist de marcă, grămadă de contracte cu statul, lingător al domnului Flutur, nevasta angajată din senin la minister și acum la senat, că doar liberalismul este despre nepotism.

16. Florin Roman – profesional este un nimeni absolut, asta până când l-a lovit norocul politic și, din vânzător de ziare, a ajuns în consiliile de administrație cele mai șmechere. A trăit din sinecuri la cele mai nenorocite și mai căpușate firme de stat, de la Electrica și Eximbank la ASF, dar a fost și pe la gaze și la Automobile S.A. În rest, nu a făcut nimic. A terminat și el Colegiul lui Oprea și alte fabrici de diplome, ca orice politician care se respectă.

17. Ciprian Pandea – fostul șef al PSD Călărași, fiul lui tata primar PSD pe „veață” și Președintele Asociaților Comunelor din România. Fost secretat de stat al Vioricii Vasilica. Acum șef PNL Călărași.

18. Daniel Fenechiu – fost avocat al lui Dan Diaconescu și consilierul acestuia în afacerea Oltchim. Ales în Parlament pe listele PPDD în 2012, își face partid (PND) în 2015 și negociază cu PMP-ul. Devine cel mai mare donator al PNL – donează 103.000 RON (mai mult decât întreg venitul său anual declarat) la filiala din Bacău și este ales pe listele PNL ca senator de Bacău.

19. Costel Șoptică – cercetat pentru trafic de influenţă şi instigare la abuz în serviciu, firma lui a fost, desigur, o mare beneficiară a contractelor cu statul, că doar e liberal. Nepotism la greu, a aranjat cu un alt deputat să-i angajeze fiul în timp ce și el îi angaja acestuia fiul, ca să scape de ANI.

20. Daniel Constantin – mâna dreaptă a domnului Dan Voiculescu, cel care l-a și împrumutat cu 295.000 de EUR. Șef al patidului lui Dan Voiculescu, apoi în ALDE, lângă nesecuriciul Meleșcanu, apoi în ProRomânia, lângă maestrul Ponta, iar acum în echipa câștigătoare.

