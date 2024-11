Se discută foarte mult și parcă nu putem să ne obișnuim cu ideea că trebuie să plătim atât de mult impozit din salariul nostru. Uneori pare că impozitul se reține la angajator ca să uităm că lăsăm la stat aproape jumătate din salariul net.

Acum, când căutăm un loc de muncă, negociem strict salariul brut. Doar angajatorii se gândesc la salariul net. Ei știu că trebuie să țină cont și de acest aspect, atunci când negociază un salariu. Ei nu au cum să uite, pentru că ei sunt cei care fac plata către stat. Angajatul vede că ia doar un salariu mic “în mână” și se gândește că angajatorul vrea să facă profituri mari pe spinarea sa.

Din această situație, nimeni nu are de câștigat. Angajatul este suspicios în privința angajatorului, angajatorul este supărat pe angajat că nu îl interesează care sunt toate cheltuielile pe care le are cu el, dar este revoltat și pe stat pentru că trebuie să facă aceste cheltuieli cu impozitul pe salar. El ar prefera să îi dea o parte mai mare angajatului, pentru că astfel i-ar câștiga încrederea și acesta ar fi mai mulțumit și mai fericit.

Aceasta este și propunerea USR în ceea ce privește impozitarea pe salariu. Scăderea impozitării pe salariu, angajatul având, astfel, de câștigat. Pentru angajator efortul financiar este același, însă cu un angajat mai mulțumit de salariul pe care îl primește, munca va merge mult mai bine, iar relația dintre cei doi va fi una mult mai bună. În final, și angajatorul are de câștigat.

Planul USR pentru reducerea impozitării are și câteva elemente legate de valoarea salariului, dar și de numărul de copii pe care un salariat îi are în grijă. Astfel, toți salariații, indiferent de venit, ar beneficia de anularea impozitului pentru 1200 de lei din salariul net; pentru tinerii sub 29 de ani, ar urma să nu se mai aplice impozit pe 2400 de lei din salariu; pentru persoanele care au cel puțin un copil, ar fi scutite de impozit pentru suma de 3400 de lei din venitul net; iar cu fiecare copil în plus, ar beneficia de tot mai multe scutiri de impozite pe venit.

Așadar, atât timp cât oamenii sunt dornici de muncă și vor să aibă o familie, vor putea să trăiască și să își întrețină familia mult mai ușor și să ducă un trai decent, cu mult mai puține motive de stres și mult mai multe motive de a performa.

CMF 11240015