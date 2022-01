Un fost polițist din Cluj, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj, a scris un editorial în care explică modul în care a fost ponegrită uniforma în urma accidentului din București, soldat cu moartea unei fetițe.

Traian Morar, agent șef principal de poliție, s-a pensionat în ianuarie 2020, iar înainte de Biroul de Presă a lucrat și pe prevenție la IPJ Cluj.

”Ură, prostie, rea intenție și multe altele …

Am stat și am urmărit în aceste zile ce s-a scris și cum s-a scris despre accidentul rutier în care o mașină de poliție a accidentat grav două fetițe și în urma căruia una dintre ele a decedat, cealaltă fiind grav rănită. Toți știu că mașina poliției circula cu viteză și polițistul aflat la volanul acesteia nu a acordat prioritate celor două fete care traversau strada pe trecerea de pietoni. Lucrurile ar fi clare dacă nu ar fi … neclare.

Este adevărat că polițistul aflat la volanul mașinii de poliție nu a acordat prioritate. Este tot atât de adevărat că cele două fete s-au angajat în traversare în fugă pe acea trecere de pietoni. La fel de adevărat este și că acea trecere de pietoni este marcată execrabil, fiind aproape invizibilă.

Faptul că un om, fie el și polițist, aflat la volanul unui autoturism, a încălcat cel puțin o regulă de circulație a condus la producerea accidentului grav este clar. Aici pentru neavizati, lucrurile se opresc. Însă în realitate stau în felul următor: conducătorul auto avea permis de conducere, el, conducătorul auto NU a fugit de la fața locului și NU se afla sub influența alcoolului sau altor substanțe. De asemenea, NU a refuzat prelevarea de probe biologice.

Este frapant felul în care media, zile întregi, a vorbit despre acest grav accident de circulație, felul în care prin metode mizerabile a vorbit despre uciderea unei fete. Da acea fată, Dumnezeu să O odihnească în pace, a murit, dar NU a fost ucisă, a murit în urma unui accident rutier. NU a fost ucisă de cel de la volan cu intenție. El nu a dorit acest lucru în nici un moment și totuși, media a repetat aproape încontinuu că fata a fost ucisă. Folosirea acestor termeni, deși jurnaliștii cunosc diferența dintre ucidere unei persoane cu intenție și decesul unei persoane ca urmare a unui accident din culpă, a manipulat percepția oamenilor față de acest tragic eveniment rutier. Și această manipulare s-a făcut pe față, cu știință, cu rea intenție. Rezultatul a fost cel dorit de „păpușari”, un val de ură îndreptat împotriva omului polițist aflat la volan, un val de ură îndreptat împotriva unei instituții. Așa se face că omul aflat la volanul a fost linșat mediatic, s-a cerut arestarea lui, închisoarea pe viață și multe altele. Despre folosirea în scopuri politice a acestei tragedii rutiere nu mai vorbesc. Oameni de toate soiurile și-au spus părerea despre starea unui sistem, despre pregătirea polițiștilor, despre corupția din rândul polițiștilor, despre mușamarizare, despre câte și mai câte.

Este uluitor cum oamenii, cei mai mulți, au dat frâu liber urii, vocabularului suburban, injuriilor, vorbelor belicoase, amenințărilor cu moartea și asta în condițiile în care, sunt convins, nu își amintesc de alte știri privind accidente rutiere cu urmări mult mai grave, aici am în vedere un număr de victime mai mare. Oare câți dintre cei care au înjurat, amenințat, vociferat au fost corecți cu eu-l lor, s-au gândit cum respectă fiecare dintre ei regulile de circulație?

Când lucram la prevenire, am făcut sute, poate mii de ore de educație rutieră cu copii de toate vârstele. Am organizat concursuri de educație rutieră cu copiii de la grădiniță la ultimii ani de liceu și chiar cu adulții care făceau „Școala de șoferi”. Știți ce am aflat de la copii la aceste activități? Am aflat câte pahare de pălincă a băut tata duminică înainte de a pleca de la buni; cum îi ține tata în brațe la volan; cum „tata spune că nu avem nevoie de centură de siguranță” și multe asemenea. De la cei care au fost depistați de polițiști conducând sub influența alcoolului am aflat cât sunt de nenorociți sunt polițiștii care nu au acceptat banii de la ei, fie pentru că erau prea puțini, fie pentru că au fost puși de un dușman să-l „execute”. Dar niciodată ăștia, nu au spus că ei, polițiștii, și-au făcut datoria și că ei sunt cei care au greșit nu polițiștii, că NU conduci băut, drogat sau fără permis. Mi-au mai zis unii dintre ei, că „ei, atunci când e băuți, conduc mai bine”. Și mai e ceva, toți, dar absolut toți se plângeau că limitele de viteză sunt prea mici în oraș …

Ei bine, dacă cei care aruncau vorbe grele ar fi fost rude cu bietele fete ar fi avut scuza că vorbesc sub impulsul emoției dar nu ei nu au această scuză. Ei sunt doar răi, nesimțiți, agresivi, mitocani, lipsiți de bun simț, educație și respect. Au vrut să-și arunce veninul, pe ei nu îi interesează de fapt soarta fetei rănite, viața familiei fetei decedate, ce simte cel de la volan, familia lui, ei înjură și amenință.

Oare când, media, va înțelege că a pus umărul cu vârf și îndesat la discreditarea unor categorii profesionale și instituții publice? Asta NU înseamnă că nu trebuie prezentate lucrurile care nu funcționează, dar NU trebuie să arunci vorbe și să manipulezi pentru audiență, pentru minutul de aur și pentru bani. Poate sunt eu naiv, dar se observă că media, ia la rând, cu artileria grea, instituțiile statului, azi M.A.I, ieri Educația, alaltăieri Sănătatea, mâine Justiția și tot așa. Repet, NU înseamnă că nu trebuie scoase la lumină derapajele, ce NU funcționează etc.

În concluzie, a fost un accident rutier grav, care a afectat viața a trei familii. Un accident cu nimic deosebit de alte sute sau mii în care mor oameni. Un accident grav din care ar trebui să învățăm că se poate întâmpla oricăruia dintre noi. Un accident, NU este programat, nu este planificat și NU poți ști care sunt urmările lui. Un accident grav care dovedește că indiferent cine ești, ce meserie ai, nu poți exclude că ai putea fi implicat. De ce? Pentru că nu depinde doar de tine. Depinde și de alții. Fiți exemple înainte de a „arunca cu pietre”, de a condamna. Cei care conduc sub influența alcoolului, a drogurilor, fără permis, mașini neînmatriculate, cu numere false, permis de conducere fals, sunt rude cu voi, sunt frații, părinții, prietenii voștri. Ce faceți voi pentru ca ei să nu plece de acasă cu mașina?”.