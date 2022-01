Adrian Tomoiaga este un medic stomatolog maramuresean, care a studiat medicina in Romania ,iar apoi si-a aprofundat cunostintele , facand practica in Germania. Aici si-a imbunatatit tehnicile de lucru , a preluat idei inovative si a invatat noutatile medicinii moderne intr-o clinica de renume.

Fiind un patriot convins , cu origini in Maramuresul istoric , a decis sa se intoarca in Romania, a construit o clinica stomatologica de ultima generatie in Oradea, denumita Dental Plazza by Adrian.

Medicina în familia Tomoiaga s-a transmis din tată in fiu, tatăl lui Adrian fiind un medic cu multa experiență, din Maramureș. Adrian a stat de mic copil langă tatăl lui, învățând de mic ce înseamna meseria de medic stomatolog. Și astăzi se consultă cu el, în ceea ce privește cazurile medicale.

Adrian Tomoiaga dorește să vină în sprijinul bihorenilor și să ofere consultații tuturor, chiar și celor care nu au venit la clinica sa Dental Plazza by Adrian, astfel încăt fiecare persoană, indiferent de veniturile sale, să aibă acces la servicii stomatologice de calitate.

Clinica este situată pe strada Anatole France nr 79, in Oradea.