Unora le place jocul…

Doru Ioan Dăncuș, primar interimar al municipiului Baia Mare, candidat al PSD la alegerile din 9 iunie, a dansat până a transpirat cu tinerele rrome de ziua etniei. Mă rog, cu o zi înainte, dar tot în Postul Mare era și atunci.

Și nu mă refer la cel pe care îl are în primărie. Când te gândești că abia venise mult prea cucernicul de la biserică, unde s-a dus să-l vadă enoriașii, adică votanții…

La un moment dat a fost nevoit să își dea jos sacoul și să rămână în cămașă. Nu am putut vedea dacă și-a și scos-o din pantaloni…

Nu am ce să-i reproșez în privința jocului, e un maestru, incontestabil. Am, totuși, o nedumerire: candidează pentru funcția de bulibașă, ori de primar al unui municipiu, reședință de județ?

Mă gândeam că, fiind candidatul celui mai mare partid, cineva de acolo are grijă de el, nu-l lasă să se facă de râs, îi temperează instinctele primare mai ales că au sarcină trasată de sus să câștige primăria.

După socoteala mea, bazându-mă pe vreo șase runde de alegeri la care am participat și le-am analizat, voturile etniei rome nu ajung să facă pe cineva primar. Unde mai pui că de la jurămintele reprezentanților din campanie și până la votul din urnă e cale lungă… și bătută și de alți pretendenți la șefie, poate mai „jmecheri” și mai dedați la furăciuni decât Doruleț…

Grigore Ciascai