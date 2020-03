Comisia Europeană va introduce restricții temporare asupra călătoriilor neesențiale în UE, ca parte a eforturilor sale de a combate și a împiedica răspândirea continuă a coronavirusului în Europa, a anunțat președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, citată de digi24.ro.

„Cu cât călătorii sunt mai puțini, cu atât mai mult putem controla răspândirea virusului, prin urmare, după cum tocmai am informat partenerii noștri din G7, propun șefilor de stat și de guvern, o restricție asupra călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană”, a spus von der Leyen într-o declarație video, pe contul ei de Twitter.

„Aceste restricții ar trebui să fie aplicate pentru o perioadă inițială de 30 de zile, care poate fi prelungită după cum este necesar”, a adăugat ea.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:

1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity

2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020