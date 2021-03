El este Fabi, are 1 an și jumătate și este un copil energic, extrem de iubitor și de curios. Fabi este fascinat de orice are butoane. Nu știi să folosești masina de cafea? Cu siguranta, Fabi te va ajuta.

Fabi a fost mereu un copil „certat cu somnul” și nici cu mâncarea nu era tare bun prieten. În ultima perioadă însă refuza complet mâncarea, inclusiv laptele sau apa si era foarte apatic, motiv pentru care am mers cu el la medic, unde ni s-au sugerat analize mai amănunțite. În urma unei ecografii abdominale a fost descoperita o formațiune tumorală mare, care cuprinde aorta și vasele de sânge si imediat medicii au decis transferul lui la Pediatrie 2, secția de oncologie din Cluj Napoca, unde se află în acest moment alături de mama lui, însărcinată în ultimul trimestru. Au urmat zile grele, în care a făcut transfuzii de sânge, puncții medulare, RMN, biopsie, analize de sânge, în final fiind confirmat cu un diagnostic crunt: NEUROBLASTOM gradul 4, cea mai agresivă formă a bolii, cu metastaze osoase, la coloană si cutia craniană. În tot acest timp starea lui s-a deteriorat rapid. Nu mai merge, doarme mult, nu mănâncă aproape deloc, este trist și lipsit de vlaga si, din păcate, trece prin dureri cumplite.

La 1 an si jumătate, soarta a decis ca Fabi al nostru să ducă o luptă grea.

Am început să ne documentăm mai mult, iar medicul ne-a indicat să mergem la tratament în străinătate. Nu există multe spitale specializate în acest tip de cancer, însă, din fericire, există o șansă la spitalul Gustave Roussy din Paris. Copilul nostru poate fi salvat! Este șansa lui Fabi de a trăi! Va fi greu pentru el, vor urma luni, poate chiar ani de recuperare dură, cure de chimioterapie extrem de puternice, radioterapie, imunoterapie, transplant de celule stem și alte proceduri asemănătoare… însă Fabi este puternic!