Problema Ținutului Secuiesc stă pe un butoi de pulbere. Lângă acest butoi este un foc și uneori mai ajung mici scântei. Așa s-a întâmplat și în weekend, când la Sfântul Gheorghe a avut locul dintre Sepsi și FCU Craiova. Meci întrerupt în minutul 26.

Românii și maghiarii, uneori frați, alteori pseudo-dușmani.

Într-o postare publică, un artist sătmărean a pus punctul pe i, ajungând viral.

„Puneți-vă în locul meu. M-am născut în Satu Mare, la 10 km de granița cu Ungaria. Într-o familie de maghiari, cu străbuni maghiari, care și ei, la rîndul lor s-au născut aici. Nu știu cîte generații, dar sigur n-au emigrat. Îmi păstrez limba, tradițiile, îi respect pe predecesorii mei… Ce nu fac bine? Limba statului am învățat-o, istoria am învățat-o, îmi iubesc țara, respect toate națiile care locuiesc aici, nu-mi fac de rușine țara, din contră!, datorită meseriei mele am ajutat să fie apreciată…

Unde greșesc? Că sînt maghiar și nu ascund asta acasă? Să plec, mi se spune, în Ungaria. Voi știți cum m-am simțit cînd cei de acolo mi-au spus ”Voi, românii…” La dracu! Fiindcă vorbeam mai bine limba maghară decît ei? Mai corect. Unde e ”acasă” pentru mine dacă nu aici? Unde pot fi apreciat ca Om mai bine decît aici? Care e vina mea?Jignește pe cineva prezența mea? Că nu renunț la naționalitate mea? Că niciodată nu neg că sînt maghiar? Sînt! Ăsta sînt! Ma-ghiar! ȘIIIIIIII? Pe cine deranjează? De ce? Eu nu am voie să cînt Imnul maghiar, Secuiesc? Mă atașez de ele! Nu au text iredentist, nu provoacă indignare textele lor. Am cîntat și imnul românesc destul. Atunci am fost bun? Că doar sînt un amărît de fagotist de cîmpie… Mereu, cînd comentez undeva, îmi dau cu părerea, fără să atac, sînt trimis ”afară”. De ce?

Am încercat mulți ani să fac cumva pace între aceste două nații. Recunosc că sînt cîțiva români care fac același lucru; pe plan local, pe ”afară”…. Dar am fiică, am nepoțici. Mor, și ele vor trebui să trăiască în aceeași ură în care am trăit și eu? Că și ele au diacritice ”urîte” în nume! Doar gîndiți-vă! Empatie… Îmi pare rău, dar sînt sigur că pînă și postarea asta va avea comentarii… M-am obișnuit. Dar postez în continuare public, poate mai reușesc să fac pe cîțiva să înțeleagă ceva ce e greu de înțeles pentru unii.” – Erdős János Fagotist la Filarmonica Satu Mare