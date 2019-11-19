Marţi, 19 noiembrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şoselele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. DUMBRAVEI – BD. REPUBLICII
DN 18 BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. B. VODĂ, LIBERTĂŢII, VICTORIEI
DC 8 STR. UNIRII
DN 17C MOISEI – DJ 186 VADU IZEI
SIGHET – SĂPÂNŢA DN 19
DJ 109F TG. LĂPUŞ – LĂPUŞ
ŞOMCUTA – SATULUNG
DJ 108/A FĂRCAŞA
MARAMUREŞUL ISTORIC
DN 17C SĂCEL
DJ 186 SĂCEL – STRÂMTURA
DJ 171A ŞIEU
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. BUCUREŞTI – STE. 22 DECEMBRIE
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. A.I. CUZA, B. VODĂ, VICTORIEI
DC 8 STR. UNIRII
DN 18B STR. PETRU RAREŞ
ŞOMCUTA MARE – VALEA CHIOARULUI
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 185 BOCICOIU MARE – LUNCA LA TISA
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