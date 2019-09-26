Joi, 26 septembrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şoselele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. GRĂNICERILOR – BD. REPUBLICII
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. VICTORIEI,LIBERTĂŢII, B. VODĂ
DC 8 STR. 22 DECEMBRIE
DN 17C MOISEI – DJ 186 VADU IZEI
SIGHET – TISA DN 18
DN 18B STR. TINERETULUI
ŞOMCUTA – SATULUNG
DJ 108A ULMENI
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
MARAMUREŞUL ISTORIC
DN 17C SĂCEL
DJ 186 SĂCEL – STRÂMTURA
DJ 171A ŞIEU
DN 18 BOCICOIU MARE – RONA DE SUS
DJ 109F OCNA ŞUGATAG
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. V. ALECSANDRI – STR. OBORULUI
DN 18 BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. 22 DECEMBRIE, MINERILOR
SIGHET – VADU IZEI DN 18
DJ 171 SUCIU DE SUS
ŞOMCUTA MARE – BUCIUMI
DN 18 STR. G. COŞBUC
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
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