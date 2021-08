Miercuri, 18 august, polițiștii Secţiei 4 Poliţie Rurală Leordina au stabilit, în urma verificărilor, faptul că un tânăr de 21 de ani ar fi condus un autoturism în data de 16 august a.c., comițând infracțiuni rutiere.

În fapt, polițiștii au constatat că, la ora 00.30, pe D.N. 18, în comuna Vișeu de Jos, s-a deplasat o autosanitară condusă de un bărbat din Vișeu de Sus, iar la un moment dat, un autoturism aflat parcat pe partea carosabilă în fața lui a efectuat virajul la stânga intrând în coliziune cu acesta.

Imediat după producerea accidentului rutier, conducătorul autoturismului şi-a continuat deplasarea, fără a mai putea fi identificat.

În urma accidentului rutier nu au rezultat victime omenesti, doar pagube materiale.

Șoferul autosanitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

În urma activităților de verificare desfășurate, polițiștii au constatat faptul că autoturismul implicat în accident era condus de un tânăr de 21 de ani din comuna Vișeu de Jos și avea montate plăcuțe de înmatriculare atribuite altui vehicul.

Totodată, tânărul are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat.

În cauza polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și punere în circulație sau conducere a unui vehicul neînmatriculat.