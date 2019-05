Un român a mers 1.400 km cu autobuzul, dus-întors, în Africa, pentru a vota la Europarlamentare. Povestea lui postată pe facebook a strâns aproape 5.000 de distribuiri şi bărbatul a primit sute de mesaje de încurajare şi felicitări.

Un român care trăieşte în Uganda a fost nevoit să meargă 700 de km pentru a ajunge la cea mai apropiată secţie de votare şi a ştmpila buletinul de vot la Europarlamentare. Apoi a mai făcut alţii 700 de km pentru a se întoarce acasă.

Românul a călătorit cu autobuzul, 15 dus, 15 ore întors, pentru a ajunge la Nairobi, în Kenya, la Ambasada României, unde se afla cea mai apropiată secţie de votare pentru Europarlamentare.

Bogdan Citrouille şi-a cumpărat bilet de autobuz şi l-a postat pe facebook, apoi a mers 700 de km, a fotografiat din nou, de data aceasta Ambasada României în Nairobi, Kenya, unde a votat, şi a postat fotografiile pe facebook.

„Eu tocmai am iesit la vot… in Nairobi, Kenya. Drumul nu a durat foarte mult, doar 15 ore cu autobuzul si 690 de kilometri din Entebbe, Uganda 🙂 Chiar daca acum ma asteapta inca 15 ore si tot 690 de kilometri sunt fericit. Am votat! TU?

UPDATE: Wow, nu ma asteptam ca postarea mea sa se rostogoleasca de atatea mii de ori 🙂

Tocmai am ajuns inapoi in Entebbe. Va multumesc tuturor pentru suport si gandurile bune! Saptamana faina sa aveti! :)”.

Postarea lui a strâns peste 7.000 de reacţii şi aproape 5.000 de distribuiri, uimindu-l chiar şi pe el impactul şi mai ales reacţiile emoţionante ale altor români.