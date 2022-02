Accident mortal în seara de duminică între Petrova – Bistra, într-o zona neiluminată. Un polițist de frontieră aflat la volanul unui autoturism care circula spre Bistra a surprins și accidentat mortal un biciclist.

Cadrele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru biciclistul de 67 de ani, aceștia constând decesul.

Polițistul de frontieră se îndrepta spre serviciu la Punctul de Frontieră Valea Vișeului. Acesta a fost testat de polițiști rezultatul etilotestului fiind negativ.

„În data de 27.02.2022, in jurul orei 19.20, in timp ce se deplasa de la domiciliu spre locul de munca, cu autoturism proprietate personala, un politist de frontiera din cadrul SPF Valea Viseului a fost implicat intr-un accident rutier, intre localitatile Petrova si Bistra, soldat cu o victima. A fost solicitata o ambulanta, iar un echipaj din cadrul IPJ Maramures s-a prezentat la fața locului pentru cercetari. Politistul de frontiera a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Cercetările sunt in derulare și in funcție de evoluția acestora se vor lua măsurile legale”, spun reprezentanţii ITPF Sighetu Marmaţiei.

Accidentul s-a produs în jurul orei 19:30. Deplasați la fața locului, polițiștii din Vişeu de Sus au constatat faptul că un bărbat de 43 ani din Sighetul Marmației, în timp ce conducea un autoturism dinspre Petrova înspre Valea Vișeului, a surprins și accidentat un bărbat de 67 ani din Petrova, care se deplasa pe lângă o bicicletă nesemnalizată, pe partea carosabilă, fără a purta elemente fluorescent reflectorizante, având aceeași direcție de deplasare ca cea a autoturismului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero, fiindu-i recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În urma producerii accidentului rutier, a rezultat decesul pietonului, cadavrul fiind depus la morga Spitalului Județean Sighetu Marmației în vederea efectuării necropsiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.