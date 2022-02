Comunitatea ucraineană din Sighet, cu ajutorul unor oameni inimoși ajută Ucraina. În acest sens, din donațiile făcute de credincioșii Parohiei Ortodoxe Ucrainene Sighet, două remorci și două portbagaje pline cu alimente și obiecte de uz sanitar au fost duse la sediul U.U.R. din Sighet pentru a se alătura colectei organizate de către ucrainenii maramureșeni, de produse trimise în Ucraina, la centrul de refugiați din Ivano-Frankivsk.

Uniunea Ucrainenilor din România, filiala Maramureș, este organizația care transportă în modul cel mai eficient bunurile necesare acelei zone, beneficiind de sprijinul Ambasadei Ucrainei în România, care asigură transport securizat în Ucraina. Duminică au fost trimise peste 24 de tone de alimente, produse de îngrijire personală, medicamente!

Mai apoi, beneficiind de sprijinul unor asociații din Maramureș (Rotary, Kiwanis) și a Asociației Moto Aikon (Timișoara) și de ajutorul acordat de unele persoane particulare din Maramureș și Timișoara, Parohia Ortodoxă Ucraineană Sighet a susținut colecta organizată de prof. Marian Ferțadi (alimente, produse de igienă, medicamente).

Un total de aproximativ 5 tone.

„Am reușit să oferim cazare pentru opt persoane din Ucraina (mame cu copii), într-o casă pusă la dispoziție de către d-na Maria Odette Bilan, care vor fi transportate mâine de către o familie a parohiei noastre la granița cu Ungaria, unde se vor reîntâlni cu membrii familiei. Iar alte 9 persoane au fost primite cu dragă inimă de către Mănăstirea greco-catolică din Sighet, căreia îi mulțumim din suflet.

Din motive de decență nu am făcut fotografii cu persoanele ajutate.

Ca o dezamăgire a zilei trebuie să menționez refuzul unui ajutor important. Am fost contactat de Dl. Dr. Ramiz Momeni, de la Humanitas Charity (o simplă căutare pe Google va arăta cine este), medic cu experiență vastă în zone de conflict (Bangladesh, Afganistan etc.). A venit să ofere asistență medicală la punctul de trecere, într-un spital mobil, pe care ar fi dorit să îl amplaseze la vamă; am mers împreună la punctul de trecere, dar ajutorul lui a fost refuzat. La propunerea lui de a instala acel spital mobil în partea ucraineană a punctului de trecere, am mers împreună cu el la dl deputat Nicolae Miroslav Petrețchi care, împreună cu funcționarii Ambasadei Ucrainei la București au reușit să găsească o soluție pentru a i se permite oficial acest lucru. Cei de la ambasadă au spus că orice ajutor e binevenit, iar dl. dr. Momeni a spus că va ajuta Ucraina și cu medicamente.

Le mulțumim voluntarilor parohiei noastre, elevilor voluntari de la Liceele Dragoș Vodă și Marmația și tuturor celor implicați în minunea pe care am reușit să o facem astăzi pentru Ucraina.

Ajutorul continuă! Luni așteptăm peste 7 tone de alimente de la oameni cu suflet din Sibiu dar și ajutoare din alte părți ale țării! Încă nu a murit dragostea Ще не вмерла любов!”, spune pr. Marius.