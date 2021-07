Iuliu Mureșan a fost prezentat oficial de Dinamo, miercuri, și a anunțat că va ocupa postul de director executiv al clubului.

Mureșan ar fi trebuie să fie administrator special la Dinamo, dar în cele din urmă a obținut postul de director executiv și a anunțat ce va urma pentru club: „Dinamo este un club mare, cu o imagine foarte bună. Cu toate că sunt probleme, acest proiect al suporterilor DDB este un proiect fantastic. În jur de 16.000 de persoane s-au unit și sunt convins că numărul lor va crește. Din păcate, din cauza unor datorii acumulate și a unor greșeli, s-a ajuns la soluția insolvenței. Este o soluție prin care să fie protejat clubul. Am început să evaluăm situația de la Dinamo, probleme sunt foarte multe. Ne așteptam să fie probleme, dar nu chiar atât de multe. Eu am o vorbă, problemele sunt de rezolvat. Deja am luat contact cu jucătorii, am avut niște discuții serioase cu ei. Jucătorii au restanțe, sunt nemulțumiți, și sper că vom ajunge la o concluzie pozitivă cu ei. Trebuie să repunem echipa pe drumul normal, să ne antrenăm, să jucăm și un amical.Suntem într-o situație în care facem evaluări, încercăm să verificăm cât mai multe contracte. Încercăm să aflam situația reală. Am încredere că vom scoate clubul din insolvență, sper să facem asta mai repede decât termenul pus de lege. Dinamo este un club atractiv, mulți jucători m-au căutat și vor să vină aici. DDB are un rol foarte important, este un proiect foarte frumos. Ei sunt alături de echipă și din punct de vedere financiar, lucru unic aici”, a spus Iuliu Mureșan, la prezentarea oficială.

Iuliu Mureșan, prezentat oficial la Dinamo, medic de profesie, și-a petrecut anii tinereții în județul nostru, locuind în Băiuț.