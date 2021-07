La examenul de licenţã a unei Facultãţi cunoscute din Iasi, la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, ultima întrebare a testului a fost o surprizã pentru toţi studenţii. ŞTIŢI CARE ESTE NUMELE FEMEII DE SERVICIU CARE FACE CURAT? Toți au crezut că este o glumă. La sfârşitul examenului, studenții au prezentat foile de examen, fără să fi răspuns nimic la neașteptata întrebare. Un student l-a întrebat pe un profesor universitar, dacă ultimul subiect va conta la nota finală a examenului.

– Fără îndoială că da, a rãspuns profesorul. De-a lungul carierelor voastre, veţi cunoaşte multe persoane. Toate sunt importante, toate merită atenţia şi îngrijirea voastră, chiar dacă ele vi se adresează doar cu un simplu – Bună ziua!

A fost o lecție pe care studenții nu o vor uita niciodată. Desigur, toți o știau. Era înaltă, căruntă, în jur de 60 de ani, harnicã ca o albinã, dar foarte tãcutã. De unde să știi cum o cheamã? Pe cine interesa acest lucru? Toţi au trecut pe langã ea de sute de ori, fãrã ca prezenţa ei sã conteze pentru unii sau pentru alţii. Şi uite aşa au aflat că o chemã Ecaterina, are 57 ani, este vaduvã, şi are 2 copii: unul inginer IT la Cluj şi celãlalt, medic oftalmolog la o clinicã din Bucureşti şi cã lucreazã ca femeie de serviciu în cadrul Facultãţii de 23 de ani şi este foarte mulţumitã de acest lucru.

Concluzie: TOŢI SUNTEM IMPORTANŢI, INDIFERENT DACĂ SUNTEM BOGAȚI SAU SĂRACI, CU SAU FĂRĂ ȘCOALĂ, FEMEI SAU BÃRBAŢI, PROFESORI, DIRECTORI SAU FEMEIE DE SERVICIU…TOŢI CONTĂM .