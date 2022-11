Moment duhovnicesc deosebit în Baia Mare. Brâul Maicii Domnului a ajuns de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”. La invitația familiei Cherecheș au sosit în Baia Mare maicile Andreea și Antonia şi părintele Hristo Bundis, care au adus un fragment din Cinstitul Brâul al Maicii Domnului.

Maica Domnului este mijlocitoarea creștinilor înaintea Mântuitorului, grabnic ajutătoare la necaz, iar închinarea la cinstitul său Brâu aduce mângâiere și vindecare credincioșilor.

„Am o mare mulțumire sufletească, mai ales în vremurile pe care le trăim, în care adesea sufletul, spiritualul, emoționalul și umanul nu își mai au locul pe agenda celor care ne conduc, că am putut contribui, alături de mama mea, dr. Viorica Cherecheș, la un gest de o mare însemnătate pentru credincioșii băimăreni.

Vineri seara, la invitația noastră, din Grecia, de la Mănăstirea Kato Xenia, au sosit în Baia Mare Maicile Andreea și Antonia, alături de Părintele Hristo Bundis, cu un prețios dar sfânt pe care am avut bucuria sa îl oferim cu dragoste băimărenilor, spre închinare: un fragment din Cinstitul Brâul al Maicii Domnului.

Sunt convins că am reușit să producem o mare bucurie tuturor credincioșilor din comunitatea noastră. La Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” am fost astăzi alături de băimăreni și m-am rugat la Maica Domnului, mijlocitoarea creștinilor înaintea Mântuitorului Nostru. Sfânta Liturghie Arhierească a fost săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Iustin, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi cu ocazia sărbătoririi Hramului Bisericii.

La fel ca alți credincioși, în multele momente vulnerabile, m-am rugat Sfintei Maria și rugăciunile mele au fost întotdeauna ascultate. Credința și rugăciunea ne aduc mângâiere și vindecare, iar închinarea la Cinstitul Brâu al Maicii Domnului, la biserică, în Baia Mare, oferind și altora această posibilitate, îmi aduce multă bucurie. Mă simt binecuvântat să pot face astfel de gesturi, alături de mama mea, în timpuri extrem de tulburi în care, mai mult ca oricând, avem nevoie de ghidaj spiritual, de lumina și liniștea, claritatea și bunăstarea spirituală și emoțională pe care le primim prin rugăciune”, spune primarul Cătălin Cherecheş.

Cinstitul Brâu al Maicii Domnului va rămâne la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Baia Marepână marți, 12 noiembrie, apoi va fi dusă și va rămâne expusă pentru închinare până în 19 noiembrie la Catedrala Episcopală.

În perioada 11 -15 noiembrie, Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril este deschisă între orele 6.00- 24.00.

Brâul Maicii Domnului, păstrat cu mare evlavie și cinste în biserica mănăstirii de maici Kato Xenia, din orasul Volos (Grecia), este un fragment din Brâul Maicii Domnului. Potrivit tradiției, Cinstitul Brâu a fost țesut de însăși Maica Domnului din fire de cămilă și, după adormire, în momentul înălțării ei la ceruri, l-a dăruit Sfântului Apostol Toma.