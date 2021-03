În seara de joi, 4 martie, ora 21.50, polițiștii din Leordina au fost sesizaţi pe telefonul de serviciu cu privire la faptul că pe D.J. 187 Poienile de Sub Munte a avut loc un accident rutier, iar conducătorul autoturismului implicat, a părăsit locul faptei şi se află sub influenţa băuturilor alcoolice.

Polițiștii au identificat autoturismul în cauză în centrul comunei, de unde şi-a continuat deplasarea spre cătunul ,,Nejnei Crai”.

Polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire, folosind semnalele acustice și luminoase din dotarea autospecialei de poliție, conducătorul auto oprind autoturismul.

A fost identificat șoferul ca fiind un bărbat de 27 de ani din Poienile de Sub Munte.

Din verificările efectuate de polițiști reiese faptul că bărbatul, în timp ce a condus autoturismul pe D.J. 187 Poienile de Sub Munte, a pierdut controlul autoturismului şi a lovit un hidrant, după care a fost proiectat în poarta de acces a unui imobil, cât şi în gardul altui imobil.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost însoţit la Centrul de Permanenţă Ruscova unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei..

În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.