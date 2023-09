În noaptea de 16 spre 17 septembrie, la ora 02.27, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de un bărbat, prin S.N.U.A.U.112, despre faptul că este amenințat pe strada Luminișului din municipiu.

La fața locului, polițiștii au identificat bărbatul, de 36 de ani, care ar fi fost urmărit și amenințat cu un pistol de un bărbat care circulă cu un autoturism de culoare gri.

Persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată ca fiind un bărbat de 32 de ani din Baia Mare.

În urma controlului efectuat de polițiști asupra persoanei și autoturismului condus de acesta, au fost descoperite și ridicate, în vederea efectuării unei expertize, 3 pistoale de tip air-soft, muniția aferentă și un plic zip-lock ce conținea o substanță albă sub formă de cristale.

Bărbatul de 32 de ani a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero, iar la testul rapid pentru depistarea substanțelor interzise în corp, rezultatul a fost pozitiv la trei substanțe.

Bărbatul de 36 de ani se afla într-o stare de șoc, motiv pentru care s-a deplasat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Substanțele găsite au fost ridicate și urmează a fi înaintate Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, pentru cercetări.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, deținere de substanțe interzise și amenințare.