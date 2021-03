Un antreprenor din Galați care a participat la protestele din noaptea de 28 spre 29 martie explică pentru ce a ieșit în stradă.

„Pentru cei ce mă întrebați în privat de ce am ieșit la protest, că ați văzut voi că erau mulți etnici, LoverBoys și alți pierde vară. Vă zic eu că erau si mulți oameni pe care i-am văzut la ieșirile #Rezist. Fiecare protestează pt ceva în dreptul lui”, scrie Cosmin Socoliuc pe Facebook.

„Eu protestez pentru mine și colegii mei din HoReCa. Eu protestez pentru că de 1 an de zile clubul este închis. Știți foarte bine câți m-ați solicitat să facem „ceva blat înăuntru” și v-am refuzat. Am respectat indicațiile specialiștilor. Eu protestez pentru că după 1 an de „stat închis” NU sunt lăsat să organizez evenimente EXCLUSIV pentru cei vaccinați. Astfel s-ar încuraja într-adevăr campania de vaccinare printre tineri”, explică antreprenorul. Înainte de pandemie acesta deținea 4 cafenele în zonele comerciale și studențești, dar și un club de noapte.

Tot acesta se mai arată nemulțumit de lipsa de fonduri pentru HoReCa și de lipsa de coerență a autorităților centrale.

„Eu protestez pentru că deși s-au promis ajutoare UE firmelor afectate de pandemie, pentru a nu-și restrânge activitatea, acestea nu au ajuns la beneficiari. Eu protestez pentru că nu mi se permite să circul liber după ora 20.00 deși sunt vaccinat”, a scris în încheiere.