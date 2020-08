Un angajat din consiliu a fost surprins intr-o ipostaza socanta in timpul unui apel pe zoom.

Jesus Estil a fost prins in act, la propriu, in timpul unei intalniri de consiliu din orasul Cavity, Filipine. In timp ce ceilalti discutau, seful consiliului s-a ridicat si s-a indreptat catre o femeie care statea pe canapea, la cativa pasi de calculator.

Cei doi au inceput sa faca sex in timp ce camera era pornita iar totul a fost surprins intr-o inregistrare care a devenit virala. Ulterior, femeia a fost identificata ca secretara barbatului, care este si contabila biroului local de guvernare.

Dupa ce filmarea a fost postata, locuitorii din au pornit o petitie ca liderul sa fie dat afara.

