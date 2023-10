A trecut un an de la „altercația verbală” în care a fost implicat senatorul PNL de Maramureș, Cristian Tâgârlaș, la botezul copilului unui coleg de partid.

De precizat că în tot acest timp nu s-a dat o amendă, nu s-a semnat un proces verbal, nici de poliție, nici de parchet… în timp ce, dacă doi coconi își împart pumni la barul satului, repede intervine poliția și se iau măsuri din cele mai drastice.

Totuși, nu toți sunt președinți de comisii juridice din Senatului României, precum senatorul Tâgârlaș.

Pentru a ne aminti de moment, redăm și declarația senatorului, dar și amenințarea cu judecata:

„Precizez că nu am fost implicat în nicio altercație fizică la evenimentul la care am participat alături de mai mulți prieteni. A fost o altercație verbală provocată de două persoane aflate în stare avansată de ebrietate care, ulterior altercației, au părăsit evenimentul la care mă aflam. Țin să subliniez că nu am inițiat altercația verbală cu cele două persoane aflate în stare de ebrietate și că nu a existat nicio ripostă agresivă, fizică sau verbală, din partea mea….Și eu vă precizez că o să vă acționez în judecată pentru materialul publicat.”

Redăm și videoclipul cu „altercația verbală”