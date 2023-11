Dacă în urmă cu o săptămână relatam despre un gest de o cruzime greu de înțeles: O mamă și-a abandonat tripleții chiar în spital. Astăzi vă prezentăm o veste emoționantă. Copilași au fost luați acasă de o familie cu sufletul mare.

Cei 3 frățiori, doi băieți și o fetiță, s-au grăbit să vină pe lume pe 1 noiembrie. S-au născut prematur, la 8 luni, prin cezariană, și medicii spun că sunt perfect sănătoși. Dar mama lor, o tânără de 25 de ani copleșită de necazuri, a decis să-i lase pe cei mici în maternitate.

Vestea bună este că o femeie și fiica ei au decis să îi ia pe toți cei trei bebeluși acasă și să-i îngrijească împreună.

Cele două asistente maternale care i-au luat în grijă sunt o femeie de 53 de ani și fiica ei de 34. Copiii nu vor fi despărțiți, vor crește în aceeași familie.

„Am ales copiii pentru că îi iubesc foarte mult și am optat pentru serviciul ăsta să pot ajuta și alți copii. Nu vor fi despărțiți”, a spus femeia.

”Abia am așteptat să ne putem întâlni. E un sentiment de nedescris. Eu mai am acasă 2 copii și suferința nu o poți măsura, mama e mamă. Toată lumea e fericită că vin bebelușii acasă, mai ales copiii. Emoții, cumpărături, pătuțuri, câte 3, nu am știut ce mărime au, am luat totul…”, a povestit fiica femeii.

În prezent, cei doi băieței au fost externați și luați acasă de cele două asistente maternale cu suflet mare. Fetița a mai rămas câteva zile sub supraveghere medicală, urmând să fie dată și ea în plasament, în aceeași familie.