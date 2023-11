În data de 8 decembrie, începând cu ora 18.00, Teatrul Municipal din Baia Mare va găzdui un eveniment dedicat Fecioarei Maria. Este vorba de un concert de pricesne și colinde oferite de părintele Marius Ciprian Pop, Paula Hriscu, Irina Maria Pop și Ionuț Adrian Moldovan.

“Un eveniment despre PACE și IUBIRE necondiționată, despre cum a mijlocit ea în viața noastră in ultimii 8 ani și cum a reușit în viața altor 10 suflete și a familiilor lor.

Luna Decembrie este o lună specială , o lună dedicată postului, a reflecției, a timpului mai aproape de Dumnezeu , o lună în care an de an sărbătorim Nașterea lui Isus … Motiv pentru care aducem maximă recunoştință Fecioarei Maria, mama lui Isus pentru tot ce a făcut și face în fiecare zi în viața noastră.

Îi mulțumim din suflet lui Dumnezeu că a îngăduit să o simțim prezentă pe pământ în zilele noastre și mulțumim Mariei pentru că ne așteaptă în fiecare zi să alergăm în brațele ei”, spun organizatorii, Asociaţia Iubeşte Moroşeneşte.