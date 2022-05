Miercuri, 11 mai, pe numele a trei bărbați, Judecătoria Sighetu Marmației și Judecătoria Baia Mare au emis mandate de executare a pedepsei închisorii pentru comiterea de infracțiuni la regimul circulației.

Polițiștii din Ocna Șugatag au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii pe numele unui bărbat de 37 de ani din comună, condamnat la 3 ani și 3 luni pentru comiterea de infracțiuni la regimul rutier, dar acesta nu a fost identificat la domiciliu. În colaborare cu polițiștii Postului de Poliție Sarasău, s-a reușit identificarea acestuia în comuna Sarasău.

Alți doi bărbați de 30 și 53 de ani din Rona de Sus și Seini au fost condamnați la pedeapsa cu închisoarea de 1 an, 5 luni și 10 zile, respectiv 1 an și 2 luni, pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, iar în celălalt caz, pentru comiterea infracțiunii de refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice de sânge.

Cei trei bărbați au fost depuși la Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei.