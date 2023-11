Miercuri, 8 noiembrie, la ora 15.25, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Vasile Lucaciu din municipiu.

La fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de o femeie de 43 de ani din Baia Mare a intrat în coliziune față spate cu un autoturism condus în fața sa de o femeie de 34 de ani din Baia Sprie, care, la rândul său, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani.

În urma evenimentului, conducătoarea auto de 43 de ani și-a continuat deplasarea pe strada Vasile Lucaciu, iar la intersecția cu strada 8 Martie, în sensul giratoriu a lovit stâlpul de susținere a rețelei electrice și un ghiveci din beton.

Autoturismul condus de femeia de 43 de ani a fost identificat de un echipaj al Poliției Locale, pe strada Victoriei din municipiu.

Conducătoarea auto a fost condusă la sediul Biroului Rutier Baia Mare, unde a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero.

Totodată, în urma testării cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Menționăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, persoana fiind condusă la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise.

Ceilalți doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest rezultatele fiind zero.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.