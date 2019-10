Iată cum au perceput dascălii Școlii Gimnaziale “Lucian Blaga” din Baia Mare vizita reprezentanților Fundației Transylvania College din Cluj-Napoca care au susținut recent două zile de traininguri de implementare a procesului “Leader in Me” (“Liderul din mine”).



La cursuri au luat parte aproximativ 55 de persoane din cadrul Școlii “Lucian Blaga” Baia Mare, dintre care 50 de cadre didactice, iar restul – personal auxiliar. Procesul nu se oprește aici. Urmează ca cei prezenți la cursuri să implementeze în viața personală principiile învățate, apoi să le integreze și la ore. Pentru că dacă adulții se schimbă, totul se schimbă. Astfel se vor dobândi noi dimensiuni ale comuniunii atât de importante dintre școală-familie-societate.

Procesul mai presupune întâlniri cu reprezentanții Transylvania College, în următorii trei ani, după care Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga” Baia Mare devine parte din comunitatea de școli “Leader in Me”. Procesul “Leader in Me” presupune inițierea unui efort de schimbare a culturii organizaționale, care are la bază “Cele șapte deprinderi ale oamenilor eficace”, de Stephen Covey. Schimbarea pornește de la adulți, motiv pentru care cursurile și intervențiile se fac cu profesorii și cu personalul auxiliar din fiecare școală, urmând ca ei să transmită aceleași principii copiilor și să transforme procesul de educație. Pe scurt, procesul presupune o transformare care afectează întreaga școală, pornind de la ideea că fiecare copil este un lider, și implică crearea unei culturi a încrederii, în cadrul căreia elevii, profesorii și părinții sunt motivați să participe și să se dezvolte împreună.

Pentru angajații Școlii “Lucian Blaga” din Baia Mare totul a început cu o vizită la Transylvania College, în Cluj-Napoca, atunci când au putut observa cum a fost implementat acolo, cu succes, procesul “Leader in Me”.

Vizita în aceasta instituție a reprezentat pentru dascălii de la Școala Gimnazială “ Lucian Blaga” Baia Mare șansa de a percepe maniera în care viziunea și misiunea se pot concretiza în tot ceea ce presupune viața unei școli. A urmat participarea în Baia Mare la un workshop al Ruxandrei Mercea, directorul Transylvania College, și mai apoi prezența la o conferință organizată de Transylvania College.



Ioana Delia Popovič, directorul Școlii “Lucian Blaga” din Baia Mare consideră benefice aceste întâlniri şi este recunoscătoare pentru oportunitatea creată: “Experienţa şi încurajările Ruxandrei m-au făcut să privesc diferit activitatea din şcoala noastră şi să îmi doresc schimbarea paradigmelor în primul rând la noi adulţii.

Dacă suntem de acord cu ideea că elevii noştri trebuie pregătiţi pentru viaţă, realizăm cât de important este să le arătăm ce înseamnă să devii o persoană eficace, să gândim critic, să ne transformăm, să realizăm că inovaţia se manifestă în situaţii de colaborare, să punem în mişcare emoţii, sentimente, atitudini, convingeri sau credinţe.

Compeţentele, valorile şi atitudinile de care au nevoie elevii pentru reuşita personală şi socială nu pot fi formate în întregime prin intermediul disciplinelor şcolare clasice (formale). Pregătirea de tip academic a elevilor prin acest proiect educaţional internaţional va contribui la o mai puternică apropiere a procesului educaţional de viaţa cotidiană e elevilor”.

“În cadrul trainingurilor de la Baia Mare am văzut profesori care căutau să-și reconfirme de ce și-au ales această profesie sau care încă mai vor să știe ce fel de profesori vor să fie. A fost pentru mine o oportunitate să cunosc nevoile și provocările oamenilor, mai ales legate de relația cu părinții și cu autoritățile. Tendința profesorilor e de a uita ce putere și ce influență au în conturarea destinului unui om. Ei și părinții au un scop comun: să crească viitori oameni!“, a explicat Ruxandra Mercea, directorul Transylvania College, a pledat pentru o atitudine proactivă și pentru nevoia de a se schimba paradigme.

Acum cinci ani, procesul “Leader in Me” a fost implementat cu succes în Transylvania College din Cluj-Napoca. Celelalte școli în care reprezentanții Fundației Transylvania College au implementat procesul “Leader in Me” sunt: Școala Gimnazială Porolissum (Zalău), International School Baia Mare, Paradis International School (Iași), Școala Gimnazială Specială din Huedin, Școala Gimnazială Specială pentru deficienți de auz „Kozmutza Flora” (Cluj-Napoca), Colegiul Tehnic „ Angel Saligny” (Cluj-Napoca), Colegiul Național „Emil Negruțiu” (Turda).