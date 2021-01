Oficial ni se spune că există strat de zăpadă frământată doar în pasul Prislop (DN18) și în pasul Hera (DN18). În realitate însă zăpadă pe carosabil este în întreg sectorul de drum DN 18 cuprins între Rona de Sus și Borșa, dar și pe drumul județean 184 Baia Sprie – Cavnic. Imagini elocvente ne-au fost trimise de cititorii noștri.

Ce spun cei abilitaţi

Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 2 l/mp la Ulmeni. Vântul a suflat slab la moderat, cu intensificari la munte, noaptea de pana la 47 km/h, la statia meteo Iezer. Temperaturile maxime au fost de 2 grade la Ocna Sugatag, Targu Lapus, Sighetu Marmatiei si Baia Mare. Izolat la munte s-a semnalat ceata.

Cel mai rece a fost noaptea trecuta si in aceasta dimineata la Cavnic si Ocna Sugatag -3 grade, Targu Lapus, Sighetu Marmatiei -2 grade, Baia Mare -1 grad.

Stratul de zapada masoara pana la 39 cm la statia meteo Iezer si 1 cm in Baia Mare. Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm se gaseste depusa pe DN18 in Pasul Prislop (intre km 140 si km 180) si pe Dealul Hera.

Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu 14 utilaje si au raspandit 87 tone de material antiderapant pe: DN1C, pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare, pe DN18, DN19, DN17C, DN18B.

Raman inchise pe perioada de iarna in judet urmatoarele sectoare de drumuri: DJ 183 Runcu-Mara; DJ 183A, Izvoare-Pasul Gutai; DJ 171E, Stoiceni-Costeni; DJ108E, Chelinta-limita judet Salaj; DJ 182B, Baita de Sub Codru-limita judet Satu Mare, DJ 183C, intersectie Suior-Cavnic; DJ185, Valea Muntelui – Petrova, DJ 109 F, Rotunda-Strambu Baiut; DJ 186D, Botiza-Poienile Izei; DJ109U, Baiut-Botiza.

Cerul este acoperit, ninge pe majoritatea sectoarelor de drumuri in judet. Se semanaleaza ceata pe DN18 in Pasul Prislop, unde vizibilitatea este redusa sub 150 de metri.

CJSU recomandă conducătorilor sa isi adapteze viteza la conditiile din trafic si la cele meteorologice, sa aiba echipate vehiculele cu anvelope de iarna, sa nu bruscheze comenzile vehiculelor, sa evite manevrele riscante si depasirile in zonele cu vizibilitate redusa, să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei pe tronsoane de drum cu partea carosabila umeda sau zapada. Vremea va fi in general inchisa si apropiata de normalul termic al perioadei astazi in judet. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii relativ extinse ziua si in a doua parte a noptii va ninge si se va depune strat nou de zapada. Izolat la munte cantitatile de precipitatii pot depasi 10 l/mp. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari indeosebi la munte iar in zona montana inalta va viscoli ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -1 si 2 grade, iar cele minime, in scadere fata de noaptea precedenta, vor fi cuprinse intre -6 si -3 grade. Izolat vor fi conditii de ceata.

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 13 ianuarie, ora 10:00 – 15 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate: ninsori moderate cantitativ, intensificări ale vântului în zona montană înaltă

Zone afectate: În intervalul menționat, temporar va ninge în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în zona de munte, prin acumulare, se vor înregistra cantități de 15…20 l/mp și se va depune strat nou de zăpadă, pe alocuri consistent. În zona montană înaltă, cu precădere a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu rafale, în general, de 60…80 km/h, viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității.

Notă: La sfârșitul săptămânii, vremea va deveni rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața.

CJSU Maramureș

DN18 pasul Gutâi (ora 12.00)

Actualizare situatie drumuri – Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm este depusa pe carosabilul DN18 in Pasul Prislop, intre km 153 si km 180, respectiv cu grosimea de pala la 2 cm pe DN18, pe Dealul Hera, respectiv DN17C, Dealul Stefanitei. Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu cinci utilaje si au imprastiat 192 tone de material antiderapant. Cer acoperit, ninge slab in judet, vizibilitatea in trafic este buna.